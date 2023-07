U19 DFB-Pokal: Schalke klarer Favorit, schweres Los für den BVB

Schalke-Trainer Norbert Elgert nimmt mit der U19 am DFB-Pokal für Junioren teil.

Essen. Die U19-Teams des BVB und Schalke 04 nehmen am DFB-Pokal für Junioren teil. Am Dienstag wurde die erste Runde ausgelost. Die Paarungen.

Zuletzt scheiterte die U19 des FC Schalke 04 erst im Finale am DFB-Pokalsieg, in der kommenden Saison nehmen die Königsblauen einen neuen Anlauf zum Titelgewinn. Dabei muss das Team von Trainer Norbert Elgert in der ersten Runde beim VfB Lübeck bestehen.

Schalke geht gegen den VfB Lübeck als Favorit ins Rennen

Das ergab die Auslosung an diesem Dienstagmittag. Die Lübecker haben sich als Verbandspokal-Sieger qualifiziert und sind vergangene Saison in die Regionalliga Nord aufgestiegen. Schalke geht als klarer Favorit ins Duell mit den eine Klasse tiefer spielenden Schleswig-Holsteinern.

Derweil startet der westdeutsche Meister Borussia Dortmund mit einer anspruchsvollen Aufgabe: Es geht zum Bundesligisten TSG Hoffenheim. In der Vorsaison war für die Dortmunder Talente bereits im Achtelfinale Schluss, sie scheiterten am FC St. Pauli.

Der amtierende Pokalsieger 1. FC Köln, der Schalke im Finale im April mit 4:3 nach Verlängerung besiegt hatte, muss zu Werder Bremen. Aus der U19-Bundesliga West haben sich zudem Fortuna Düsseldorf (SF Eisbachtal), Bayer Leverkusen (Dynamo Dresden), Borussia Mönchengladbach (Mainz 05) und der SC Paderborn (SV Sandhausen) qualifiziert.

DFB-Pokal der Junioren mit 32 Teilnehmern

Insgesamt gehen 32 Teilnehmer an den Start. Neben den Landespokal-Siegern sowie dem Vorjahres-Pokalsieger und -Meister haben sich die bestplatziertesten Teams der drei Bundesliga-Staffeln qualifiziert. Die erste Runde wird am 2. September (11 Uhr) ausgetragen, das Endspiel findet am 24. Mai 2024 statt.

DFB-Pokal der Junioren: Die erste Runde im Überblick

Carl Zeiss Jena - Eintracht Frankfurt

SV Sandhausen - SC Paderborn

Dynamo Dresden - Bayer Leverkusen

VfB Lübeck - FC Schalke 04

1. FC Saarbrücken - SC Freiburg

FC Vorwärts-Wacker Billstedt - Greuther Fürth

Stuttgarter Kickers - Hamburger SV

SF Eisbachtal - Fortuna Düsseldorf

Energie Cottbus - Karlsruher SC

Berliner AK - 1. FC Nürnberg

Hertha BSC - Hansa Rostock

1. FC Kaiserslautern - RB Leipzig

1. FC Magdeburg - VfL Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05

Werder Bremen - 1. FC Köln

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

Mehr BVB-News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04