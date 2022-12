Uhren-Ärger für Ex-Schalke-Spieler Shkodran Mustafi

Gelsenkirchen. Sportlich hat der Ex-Schalker Shkodran Mustafi zuletzt kaum Spuren hinterlassen. Dafür sorgt er nun für Schlagzeilen außerhalb der Rasenfläche.

Gegen den 30-jährigen Shkodran Mustafi, der mittlerweile sein Geld bei UD Levante in der zweiten spanischen Liga verdient, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll der Frankfurter Zoll das Strafverfahren ins Rollen gebracht haben, nachdem bei Mustafi mehrere Luxusuhren im Gepäck entdeckt wurden.

Shkodran Mustafi soll Uhren nicht verzollt haben

Der ehemalige Profi des englischen Spitzenklubs FC Arsenal war an Heiligabend aus London kommend in Frankfurt gelandet. Shkodran Mustafi soll die Mehrwertsteuer für die gekauften Uhren zwar in England ordnungsgemäß abgeführt, die Uhren aber bei seiner Einreise nach Deutschland nicht verzollt haben.

Vor neun Jahren hatte der damalige Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach der Katar-Rückreise von einer Versammlung des europäischen Klubverbandes ebenfalls Luxusuhren nicht verzollt und war seinerzeit zu einer Zahlung von 249.900 Euro verdonnert worden. Eine empfindliche Geldstrafe könnte nun auch dem ehemaligen Schalker Verteidiger Mustafi drohen.

Mustafi steht aktuell mit seinem Klub DU Levante auf dem dritten Tabellenplatz, hat aber erst zwei Meisterschaftsspiele für den Aufstiegsaspiranten bestritten. Der Abwehrrecke arbeitet aktuell nach einer langwierigen Muskelverletzung an seinem Comeback.

Im Sommer 2014 zählte Mustafi zusammen mit Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Mario Götze & Co. zu den Fußball-Helden, die in Brasilien den Weltmeistertitel holten. Mustafi lief für die DFB-Elf in den Vorrunden-Spielen gegen Portugal (4:0) und Ghana (2:2) sowie im Achtelfinale gegen Algerien (2:1 n.V.) auf, zog sich danach aber einen schmerzhaften Muskelbündelriss zu.

Bei Schalke 04 sollte Mustafi in der Rückrunde 2020/2021 noch dazu beitragen, den Bundesliga-Absturz zu verhindern. Der Routinier kam in 13 Spielen zum Einsatz und erzielte einen Treffer. Das ernüchternde Endergebnis: Mustafi stieg mit der desolaten Mannschaft als Tabellenletzter ab und wurde von einigen Fans zum großen Sündenbock für die Misere abgestempelt.

Shkodran Mustafi bleib nur ein halbes Jahr auf Schalke

Mit dem Schalker Abstieg endete sein Vertrag am Berger Feld. Mustafis Marktwert sackte auf 2,5 Millionen Euro ab. Im Sommer 2016 hatte der FC Arsenal für Mustafi noch die stolze Ablösesumme von 41 Millionen Euro an den VC Valencia überwiesen. Jetzt hat der Ex-Nationalspieler andere Sorgen.

