Verlängerungen: Der FC Schalke 04 bindet U-Nationalspieler

Es ist DAS Spiel der Spiele im Ruhrgebiet. Das Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Und passend zum Duell der beiden Rivalen, ist plötzlich auch die sportliche Relevanz und Brisanz zurück. Gastgeber Schalke hat sich nicht nur wegen des Sieges zuletzt in Bochum im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet und Dortmund kämpft als punktgleicher Tabellenzweiter weiter mit den Bayern um die Meisterschaft. Sportchef Sebastian Weßling, Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Timo Düngen liefern alles, was Ihr zur Einstimmung auf das Derby braucht. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Personalentscheidungen: Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 hat die Vertragsverlängerungen mit drei A-Junioren-Jungjahrgängen bekanntgeben.

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04hat drei Personalentscheidungen bekanntgegeben: Vitalie Becker, Philip Buczkowski und Max Grüger werden auch in der kommenden Saison für die U-19-Mannschaft der Königsblauen auflaufen. „Die drei Eigengewächse“, heißt es, „spielen als Jungjahrgänge (2005) bereits in dieser Saison eine wichtige Rolle in der Mannschaft von Cheftrainer Norbert Elgert.“

„Dass wir die drei Jungs in den vergangenen knapp zehn Jahren in der Knappenschmiede auf dieses Niveau bringen konnten, freut uns sehr“, sagt Mathias Schober, der Direktor Knappenschmiede und Entwicklung beim FC Schalke 04, auf knappenschmiede.de. „Die Verlängerungen bestärken uns darin, junge Talente aus der Umgebung gezielt zu fördern.“ Gemeinsam feierte das Trio im vergangenen Jahr am 8. Mai mit dem B-Junioren-Team und Trainer Onur Cinel die Deutsche U-17-Meisterschaft.

Das Trio im Einzelnen:

Vitalie Becker, geboren in Bottrop, wechselte 2013 aus Gladbeck vom SV Zweckel in die U 9 des FC Schalke 04. Aufgrund seiner starken Leistungen für den Schalker Nachwuchs spielte der linke Außenverteidiger achtmal für die deutsche U-17-Nationalmannschaft. In der aktuellen Saison feierte Vitalie Becker nach langer Verletzungspause sein Comeback (drei Spiele, ein Tor).

Philip Buczkowski, geboren in Gelsenkirchen, kam 2016 von der Sportvereinigung Erle 19 in die Schalker U 12. 2021 debütierte der Außenstürmer dann für die U-17-Nationalmannschaft Polens. In dieser Saison gelangen dem Linksfuß in neun Pflichtspielen zwei Treffer für das Elgert-Team.

Max Grüger, dessen Verbleib auf Schalke die WAZ bereits im November des vergangenen Jahres verkündet hatte, spielte vor seinem Wechsel in die Schalker U 9 für den SV Hansa Scholven, den SC Hassel und die In der aktuellen Saison absolvierte der in Gelsenkirchen geborene Mittelfeld-Akteur 15 Pflichtspiele für die königsblaue U 19 und erzielte zwei Treffer. (AHa)

