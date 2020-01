Gelsenkirchen. Mark Uth wird am 29. Februar nicht für den 1. FC Köln gegen Schalke 04 spielen. Möglich macht dies nach Medienberichten eine Vertragsklausel.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vertragsklausel: Uth gegen Schalke nicht im Kölner Trikot

Wenn der FC Schalke 04 am 29. Februar in der Bundesliga beim 1. FC Köln antritt, wird es wohl kein Wiedersehen mit Mark Uth geben. Jedenfalls nicht auf dem Rasen. Nach übereinstimmenden Medienberichten darf die Schalke-Leihgabe dann nämlich nicht im Kölner Trikot auflaufen. Diese Nachricht sickerte am Rande des Trainingslagers der Kölner in Benidorm durch.

Schalke-Vorstand Schneider äußert sich nicht zum Thema

Bei der Ausleihe des Ex-Nationalspielers soll diese Klausel zwischen den beiden Klubs vereinbart worden sein. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider wollte sich am Dienstag nach dem Testspiel gegen St. Truiden zu diesem Thema nicht äußern. Eine ähnliche Regelung gab es vor einem Jahr zwischen dem SC Freiburg und Hoffenheim für Vincenzo Grifo. (thole/MH)