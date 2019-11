Essen. Radioreporter-Legende Manfred Breuckmann kommentiert am Freitagabend das Spiel Schalke 04 gegen Union Berlin. So wurde er im Revier zur Legende.

Für gewöhnlich hat Manfred Breuckmann seine Fußballreportagen fürs Radio mit den Worten „Zurück ins Funkhaus“ beendet. In der Bundesliga-Spieltagskonferenz des Westdeutschen Rundfunks am 13. Dezember 2008 war das ausnahmsweise mal nicht so.