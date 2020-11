Wadenverletzung: Auch Schalker Schöpf fehlt Österreich

Wien. Schalke-Profi Alessandro Schöpf muss wegen einer Verletzung seinem Bundestrainer für die bevorstehenden Länderspiele Österreichs absagen.

Nach Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim) fehlt auch sein Mittelfeldkollege Alessandro Schöpf von Schalke 04 Österreichs Nationalmannschaft in den anstehenden Länderspielen. Schöpf meldete sich laut einer Mitteilung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) wegen einer Wadenverletzung bei seinem deutschen Nationaltrainer Franco Foda ab, nachdem der 26-Jährige im Punktspiel der Schalker am vergangenen Samstag beim FSV Mainz 05 (2:2) angeschlagen ausgewechselt worden war. Grillitsch hatte zu Wochenbeginn kurz nach der Geburt seiner Tochter aus persönlichen Gründen abgesagt.

Einige Spieler müssen wegen fehlender Corona-Tests absagen

Über die beiden Personalien hinaus halten die widersprüchlichen Corona-Tests bei Österreichs Meister RB Salzburg das Austria-Team weiter in Atem. Zwar ergaben Nachtests bei drei Foda-Kandidaten und einem weiteren Trio des Champions-League-Gegners von Triple-Gewinner Bayern München negative Ergebnisse, doch konnten die drei Nationalspieler am Dienstag nach der aufgehobenen Quarantäne nicht mehr rechtzeitig den für einen Einsatz im Länderspiel am Mittwoch in Luxemburg obligatorischen Corona-Test absolvieren. Zwei der drei davon betroffenen Spieler reisen deswegen erst am Mittwoch zu Fodas Mannschaft, der dritte steht auf der Abrufliste. (sid)