Wagner macht es richtig: Schalke soll in München mutig sein

Zehn Jahre. Man kann sich noch an vieles erinnern, manchmal kommt es einem wie vorgestern vor. Zehn Jahre im Fußball aber sind eine Ewigkeit. So lange hat der FC Schalke 04 nun schon kein Bundesligaspiel mehr beim FC Bayern gewonnen. Die Namen der Beteiligten belegen, dass es sich um eine andere Ära handelte, als die Königsblauen an jenem 25. April 2009 mit 1:0 in München siegten.

Trainer der Schalker war Mike Büskens. Er hatte den Job einen Monat zuvor nach der Trennung von Fred Rutten übernommen. Im Sommer wurde Felix Magath geholt.

Schalkes Sieg kostete Klinsmann den Job bei den Bayern

Trainer der Bayern war Jürgen Klinsmann, allerdings nur noch bei diesem Spiel. Zwei Tage danach feuerten ihn die Bayern, Jupp Heynckes half bis zum Saisonende aus. Dann kam Louis van Gaal.

Für die Roten spielten noch Leute wie Butt, Demichelis, Lell, Zé Roberto, van Bommel oder Toni. Für die Blauen waren noch Spieler wie Westermann, Pander, Kobiaschwili, Jones, Kuranyi und Engelaar am Ball. Auf der Bank saß Rakitic. Damals offenbar nicht gut genug, heute ein Star beim FC Barcelona. Das Tor des Tages köpfte Halil Altintop.

Danach schaffte Schalke nur noch drei Unentschieden

Danach schaffte Schalke noch drei Unentschieden, mehr nicht. Es wäre also nicht weiter verwunderlich, wenn die Bayern auch an diesem Samstag siegen würden. Die Aufgabe dort ist schwer genug für den Außenseiter, das weiß natürlich auch David Wagner. Schalkes Trainer aber kneift nicht, er sagt, es wäre „Schwachsinn“, den Spielstil zu ändern, nur weil der Gegner Bayern München heißt. Das ist die richtige Haltung. Wagner will, dass sein Team mutig auftritt und etwas versucht – und nicht schon vorher aufgibt wie so viele Gastmannschaften in München.

Es wird auch auf die Tagesform von Markus Schubert ankommen. Schalkes junger Torwart steht im Fokus, weil die Frage noch nicht beantwortet ist, ob anschließend der zurzeit gesperrte künftige Bayern-Torwart Alexander Nübel wieder den Posten zwischen den Pfosten übernimmt. Eine spannende Entscheidung steht bevor. Markus Schubert kann sie aktiv beeinflussen. Er wird gute Nerven brauchen.