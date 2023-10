Schalke hat wieder Lust auf Siege: Was Karel Geraerts besonders gefallen hat

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 feiert den ersten Sieg unter Trainer Karel Geraerts, doch davon will man sich vor der Aufgabe im Pokal nicht blenden lassen.

Momente wie diese hatten sie beim FC Schalke 04 seit Wochen herbeigesehnt: Diese Momente, wenn die ganze Mannschaft Arm in Arm vor der Nordkurve steht, kein Fan nach Hause geht, alle hüpfen, den Verein hochleben lassen wie in den besten Zeiten. Am Samstagnachmittag war es nach vielen Wochen der Enttäuschung soweit, die Königsblauen rangen in der 2. Bundesliga Hannover 96 glücklich mit 3:2 (1:0) nieder – es war im zweiten Spiel der erste Sieg für den neuen Trainer Karel Geraerts.