Warum Marius Bülter vor den kriselnden Schalkern warnt

Berlin/Gelsenkirchen. Schalke 04 ist miserabel in die Saison gestartet. Trotzdem warnt Union Berlins Marius Bülter vor der Mannschaft von Königsblau.

Marius Bülter hat eindringlich vor dem kommenden Gegner des 1. FC Union Berlin gewarnt - selbst wenn der FC Schalke 04 Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga ist. „In fast keinem Spiel sind wir in der Favoritenrolle“, sagte der 27 Jahre alte Angreifer am Mittwoch in einem Mediengespräch. In den bisherigen drei Saisonspielen erzielten die Schalke ein Tor, kassierten aber 15 Treffer. Punkte: Null.

„Man kann den Gegner schwer einschätzen“, meinte Bülter und erklärte: „Es wird ein unfassbar schweres Spiel, weil Schalke gerade den Trainer gewechselt hat. Das bewegt bei einer Mannschaft immer irgendwas.“

Union-Stürmer Marius Bülter spricht über Schalke-Angebot

Ende vergangenen Monats übernahm Manuel Baum den Trainerposten bei den Schalkern. Das erste Spiel unter seiner Führung verloren die Königsblauen mit 0:4 beim Spitzenreiter RB Leipzig, danach kam die Länderspielpause. Schalke habe dadurch ein bisschen Zeit gehabt, „sich an den neuen Trainer zu gewöhnen“, meinte Bülter vor der Partie der Unioner, die mit vier Punkten Bundesliga-Neunter sind, am Sonntag (18.00 Uhr).

Ob Bülter gegen Schalke von Beginn an auflaufen wird, ist noch offen. In den Punktspielen gegen den FC Augsburg (1:3) und bei Borussia Mönchengladbach (1:1) stand er in der Startelf. Gegen Augsburg gelang ihm sogar das erste Saisontor der Eisernen. Beim 4:0-Erfolg gegen Mainz 05 wurde der im Sommer vom 1. FC Magdeburg per Kaufoption endgültig verpflichtete Bülter lediglich eingewechselt.„Momentan ist die Konkurrenz sehr hoch auf den offensiven Positionen“, meint Bülter.

Bülter hatte vor sieben Jahren sogar selbst die Möglichkeit, zu Schalke 04 zu wechseln. Die U23 der Königsblauen hatten ihm damals ein Angebot unterbreitet: "Damals zunächst für die zweite Mannschaft." Doch Bülter wollte sein Maschinenbaustudium beenden: „Das war auch ein Grund. Schalkes zweite Mannschaft gehörte damals auch nicht zu den Top-Teams in der Regionalliga.“ (dpa mit fs)