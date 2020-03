Warum Schalke bei der DFB-Pokal-Auslosung genau hinschaute

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 war im DFB-Pokal im Viertelfinale an Bayern München gescheitert. Und doch schauten sie bei der Halbfinal-Auslosung genau hin.

Gern wären einige Fans des FC Schalke 04 selbst im Fußballmuseum in Dortmund anwesend gewesen. Nationaltorhüterin Almuth Schult loste das DFB-Pokal-Halbfinale aus - nach der 0:1-Niederlage gegen Bayern München war das Los mit der Aufschrift "Schalke" aber nicht mehr im Topf. Und doch war die Auslosung für die Königsblauen nicht uninteressant.

Schalke scheiterte im DFB-Pokal an Bayern München

Sollten der FC Bayern München und Bayer Leverkusen im Berliner Olympiastadion im Mai um den Pokalsieg spielen, würden sich zwei Vereine gegenüberstehen, die zu diesem Zeitpunkt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bereits für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert sind. Die Folge: Auch der Tabellensiebte der Bundesliga wäre für die Europa League qualifiziert - trotz der aktuellen Formkrise kein unrealistisches Ziel für Schalke. Und durch die Auslosung von Almuth Schult ist das Endspiel Bayern gegen Bayer nicht unwahrscheinlicher geworden. Die Bayern treffen auf Eintracht Frankfurt, Leverkusen ist beim Regionalligisten Saarbrücken gefordert - jeweils nicht unlösbar.

Doch was würde es bedeuten, wenn sich Schalke als Tabellensiebter für die Europa League qualifizieren würde? Eine Menge. Schalke müsste drei Qualifikationsrunden überstehen, um sich überhaupt für die Gruppenphase zu qualifizieren. Die Saison würde bereits am 23. Juli beginnen, noch vor dem Bundesliga-Start hätte Schalke bereits vier Pflichtspiele. Mögliche Gegner: Viking Stavanger aus Norwegen oder Qaisar Qysylorda aus Kasachstan.

Schalke bezieht Trainingslager in Mittersill

Auch die Vorbereitungspläne müsste Trainer David Wagner umstellen, möglicherweise sogar den Trainingsauftakt vorziehen. Momentan ist vorgesehen, dass Schalke vom 31. Juli bis 8. August im österreichischen Mittersill sein Trainingslager bezieht. Am 30. Juli und 6. August stünden aber Qualifikationsspiele an. Torwart Markus Schubert würde wahrscheinlich fehlen. Er wird aller Voraussicht nach für Deutschlands Olympia-Auswahl nominiert, das in Tokio antritt. Ralf Fährmann müsste nach seiner Rückkehr direkt einige Pflichtspiele bestreiten. Zugegeben, noch sind das sehr viele Sätze mit Konjunktiv.

Schalke-Kapitän Omar Mascarell verschwendet ohnehin keinen Gedanken an die Europa-League-Qualifikation. "Warum Qualifikation? Ich will direkt dabei sein", sagte er auf Nachfrage dieser Zeitung. Seinem Team helfen kann er dabei aber nicht. Er fällt wegen einer Adduktorenverletzung bis zum Saisonende aus.