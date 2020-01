Fuente Alamo. Der FC Schalke 04 bereitet sich seit Freitagabend in Spanien auf die Rückrunde vor. Auch Clemens Tönnies ist im Trainingslager eingetroffen.

Warum Schalke-Boss Clemens Tönnies nach Spanien gereist ist

Besuch für Schalke 04 im Trainingslager in Fuente Alamo: Clemens Tönnies ist am Sonntagabend zu einer kurzen Stippvisite in Spanien eingetroffen. Der Chef des Schalker Aufsichtsrates wird sich das Training ansehen und sich natürlich auch mit der sportlichen Leitung austauschen.

Zwei weitere Schalke-Aufsichtsräte vor Ort

Unmittelbare Entscheidungen auf dem Transfermarkt stehen aber nicht an, da Schalke derzeit keine Transfers konkret vorbereitet. “Geplant ist Stand heute nichts”, erklärt Sportvorstand Jochen Schneider: “Aber wir halten wie immer Augen und Ohren offen.”

Gemeinsam mit Tönnies machten sich noch zwei weitere Aufsichtsräte auf den Weg nach Spanien: Uwe Kemmer und Stefan Gesenhues. Auch sie wollen sich vom Stand der Vorbereitung überzeugen. Am Montag fliegt zudem Vorstandsmitglied Alexander Jobst nach Spanien - auch sein Trip ins Trainingslager war schon lange geplant und hat keinen aktuellen Anlass.