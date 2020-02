Warum Schalke-Trainer Wagner die Rote Karte nicht einsieht

Natürlich war ganz Schalke im Freudentaumel nach diesem Wahnsinnsspiel, nach diesem 3:2-Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC nach einem 0:2-Rückstand. Natürlich war auch David Wagner glücklich und stolz. Und doch war dieser Abend für Schalkes Trainer auch mit einem für ihn unangenehmen Erlebnis verbunden - mit einer Roten Karte in der Verlängerung.

Turbulente Szene vor der Schalke-Bank

In der 98. Minute hatten Schalkes Fans den Atem angehalten, als Benito Raman, der spätere Spielgewinner, bei einer guten Chance den Ball über das Tor schoss. Kurz danach wurde es äußerst turbulent. Schalkes Kapitän Omar Mascarell grätschte den Berliner Jordan Torunarigha vor die Schalker Bank. Schalkes Trainer beugte sich über den Hertha-Abwehrspieler, fasste ihn von oben an - es sah so aus, als wolle Wagner dem gegnerischen Spieler aufhelfen. Doch er hatte seine Hände noch nicht sofort von Torunarigha entfernt, als der sich verärgert aufschwang und dabei eine Kiste durch die Gegend schleuderte.

Zu diesem Zeitpunkt wusste Wagner noch nicht, dass der Berliner nicht nur wegen des Fouls von Mascarell total geladen war. Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann berichtete nach Abpfiff, der in Chemnitz geborene dunkelhäutige Deutsche sei rassistisch beleidigt worden.

Rudelbildung, Aufregung - und Schiedsrichter Harm Osmers zeigte Torunarigha Gelb-Rot. Der blieb zuerst auf dem Feld, weil der Videoassistent eingriff. Anschließend blieb es beim Platzverweis für den Berliner - und zusätzlich sah nun noch David Wagner die Rote Karte.

Schalke-Trainer Wagner kann Entscheidung nicht verstehen

“Ich habe dafür keinerlei Erklärung”, sagte Wagner gegen Mitternacht, als er darum gebeten wurde, die Szene aus seiner Sicht zu beschreiben. Der Schiedsrichter habe ihm gesagt, er habe den Berliner Spieler in den Nacken gefasst. “Das ist sogar wahr”, bestätigte Wagner, “meine Hand war an seinem Nacken. Aber dann nimmt er den Kasten und schmeißt ihn, und ich lasse dann auch direkt los.

Wagner droht nun eine Sperre im Pokal-Viertelfinale. Keine schöne Aussicht nach einem erinnerungswürdigen Fußballspiel mit einer spektakulären Wende.