Schalke Was Schalke 04 für Goncalo Paciencia bezahlen muss

Gelsenkirchen. Schalke hat Goncalo Paciencia von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Er ist nach Mark Uth und Vedad Ibisevic der dritte Neue für den Angriff.

Geht jetzt alles ganz schnell? Das war die Frage am Morgen. Goncalo Paciencia, Sturm-Kandidat beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, hat an diesem Dienstagmorgen schon nicht mehr bei seinem aktuellen Verein Eintracht Frankfurt trainiert. Der Portugiese wurde für Verhandlungen freigestellt. Am Nachmittag kam dann die Bestätigung. Schalke hat den Portugiesen verpflichtet.