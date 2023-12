Schalke 04 Wechselt Ex-Schalke-Profi Thilo Kehrer zur AS Monaco?

Laut Medienberichten steht Nationalspieler Thilo Kehrer vor dem Wechsel vom Premier-League-Klub West Ham nach Monaco.

Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer steht Medienberichten zufolge vor einem möglichen Transfer von West Ham United zur AS Monaco. Ein Wechsel des 27 Jahre alten Defensivspielers bahne sich an, berichteten am Sonntag französische Medien und der Transferexperte Fabrizio Romano auf X, vormals Twitter. Monaco könnte der Sportzeitung „L‘Équipe“ zufolge Kehrer im Winter ausleihen und eine Kaufoption erhalten.

Ex-Schalker Thilo Kehrer aktuell nicht im Kader der Natioalmannschaft

Der frühere Schalker war vor anderthalb Jahren von Paris Saint-Germain zu West Ham in die englische Premier League gewechselt. In dieser Saison kommt er jedoch kaum noch zum Zug, zuletzt fehlte er auch im Kader des deutschen Nationalteams.

