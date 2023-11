Wie stabil ist Schalke? Die große Prüfung heißt Elversberg

Trotz des 2:1-Siegs in Nürnberg, offenbaren sich beim FC Schalke 04 noch einige Baustellen. Was Trainer Karel Geraerts schon gut im Griff hat und was besser werden muss. Unsere Reporter Matthias Heselmann, Andreas Ernst und Sinan Sat reden darüber in 19:04 Minuten - der Schalke-Talk.

Nürnberg. Schalke 04 hat den Anschluss ans Zweitliga-Mittelfeld hergestellt. Doch wie stabil ist die Mannschaft wirklich? Am Freitag kommt ein Aufsteiger.

Der schnelle Wechsel zwischen Euphorie und Weltuntergang gehört zum FC Schalke 04 wie die Arena, die Eurofighter, Erinnerungen an Rudi Assauer. Diskutierten die Fans der Königsblauen vor zwei Wochen noch, ob ihr Verein bei einem Abstieg in die Dritte Liga überhaupt weiter existieren kann, klingen die Töne nach dem 2:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg am Samstag anders. Die Rechnung geht in die andere Richtung: Nur acht Punkte Rückstand seien es bis zum Relegationsplatz, war immer wieder zu hören in den Fan-Diskussionen. Und die Wahrheit liegt bei den Königsblauen wie so oft genau in der Mitte.