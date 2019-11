Zieht es Ahmed Kutucu im Winter von Schalke nach Spanien?

Andorra la Vella/Gelsenkirchen. Der Schalker Ahmed Kutucu (19) hat ebenso wie Ozan Kabak für die Türkei debütiert. Ein Topklub soll am Offensivspieler Kutucu interessiert sein.

Für Ahmed Kutucu hat sich die Situation beim FC Schalke 04verändert: In der vergangenen Saison war der junge Offensivspieler noch der Dauerbrenner bei den Knappen. Er stürmte für die Profis in der Bundesliga, er wurde mit der U-23-Mannschaft Oberliga-Meister und stieg in die Regionalliga auf, und er stand mit dem U-19-Team im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. In dieser Saison aber ist er nur noch ein Joker, hat erst sieben Bundesliga-Einsätze auf seinem Konto und kommt dabei gerade mal auf 131 Minuten.