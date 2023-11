Sané droht nach Frust-Rot Sperre für mindestens drei Spiele

Wien Bundestrainer Julian Nagelsmann wird nach dem Frust-Rot für Leroy Sané lange auf den Bayern-Profi verzichten müssen. Die Entscheidung trifft die FIFA.

Nationalspieler Leroy Sané droht nach seiner Tätlichkeit im Test in Wien gegen Österreich (0:2) aller Voraussicht nach eine Sperre für „mindestens“ drei Spiele und damit das Aus für große Teile der EM-Vorbereitung. Der Profi des FC Bayern München hatte Gegenspieler Phillipp Mwene zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf mit einem Schlag niedergestreckt und sah die Rote Karte (49.).

Die Regularien des zuständigen Fußball-Weltverbands FIFA sehen für „Tätlichkeiten, einschließlich Ellbogenschlag, Boxen, Treten, Beißen, Spucken oder Schlagen“ gegen alle Beteiligten außer den Schiedsrichtern eine Mindestsperre von drei Spielen oder für „eine angemessene Zeitspanne“ vor. Je nach Wertung der Disziplinarkommission könnte der 27-Jährige also auch länger fehlen.

Sané hatte in dieser Saison für die Bayern starke Spiele gezeigt. Beim 2:3 am Samstag in Berlin gegen die Türkei und am Dienstag in Österreich enttäuschte er wie die gesamte DFB-Auswahl. Vor dem Heim-Turnier 2024 sind im kommenden März sowie in der direkten Vorbereitung nach dem Ende der Bundesliga-Saison jeweils zwei Testspiele geplant.