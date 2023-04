Schalke: Elfer-Festival bei U23-Pleite gegen Bocholt

Gelsenkirchen. Die U23 des FC Schalke 04 muss eine überraschende Heimpleite gegen den 1. FC Bocholt hinnehmen. Schiedsrichter gibt drei Elfmeter.

3:0 gegen Wattenscheid, 1:4 in Wiedenbrück, jetzt 2:4 (1:1) gegen den 1. FC Bocholt, gegen den es in der Hinrunde noch ein 8:2-Schützenfest gegeben hatte: Der Regionalliga-Endspurt der Schalker U23 gleicht einer Achterbahnfahrt. Während die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel enttäuscht in die Kabine trottete, jubelte Bocholt mit seinen Fans ausgiebig. Durch den Dreier im Parkstadion wurde der Klassenerhalt vorzeitig eingetütet.

Schalke startet gut, aber Bocholt trifft

Die ersten zarten Annäherungsversuche unternahm im Duell mit dem Aufsteiger Schalke. Nach Standardsituationen zielte zunächst Rufat Dadashov per Kopf etwas zu hoch (12.), kurz darauf verfehlte ein Kopfball von Sidi Sané das Ziel (15.). Nachdem die Königsblauen den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekamen, jubelten die Gäste vom Hünting. Tim Winking zog aus zwölf Metern aus der Drehung ab und ließ S04-Torwart Justin Treichel keine Abwehrmöglichkeit (16.).

Bocholt nahm mit der Führung im Rücken deutlich Fahrt auf. Erst musste Justin Treichel gegen Marvin Lorch parieren (19.). Eine Minute später klatschte ein Kopfball von Malek Fakhro an den linken Pfosten des Schalker Kastens. Nach einem bösen Aufbaupatzer der Gäste kam der königsblaue Unterbau zum Ausgleich. Daniel Kyerewaa setzte den mitgelaufenen Torjäger Rufat Dadashov mustergültig in Szene. Der ehemalige Nationalspieler von Aserbaidschan behielt im Strafraum gegen den herauslaufenden Bocholter Torwart Sebastian Wickl die Ruhe und netzt mit einem Flachschuss zum 1:1 ein (23.).

Kurz vor dem Seitenwechsel schnupperten die abstiegsbedrohten Bocholter noch einmal am Torerfolg, aber Marcel Platzek verfehlte die scharfe Hereingabe von Sascha Voelke um Haaresbreite (43.).

Die Fans, die sich in der Halbzeitpause erst spät Richtung Erfrischungsstände im Parkstadion begaben, verpassten unmittelbar nach Wiederanpfiff ein Torspektakel. Nach Foul von Schalkes Talent Arbnor Aliu an Bocholts Marko Stojanovic zeigte Schiedsrichter Jonah Samuel Njie Blessong auf den Punkt. Marcel Platzek ließ sich die Chance nicht entgehen – 1:2 (49.).

Nur 120 Sekunden später zeigte der Referee wieder auf den Punkt – dieses Mal aber zugunsten der Schalker, weil Niklas Castelle im Strafraum gelegt wurde. Rufat Dadashov verwandelte den Strafstoß zum 2:2. Nachdem die Tormelodie gerade ausklang, klingelte es schon wieder: Platzek stellte für Bocholt aus kurzer Distanz auf 3:2 (53.).

Schalke bemühte sich um den erneuten Ausgleich, hatte aber kein Abschlussglück. Ein Schuss von Sidi Sané wurde zur Ecke abgefälscht (61.), ein Versuch von Nelson Amadin wurde vom FCB-Torwart Wickl entschärft (67.). Daniel Kyerewaa brachte zudem das Kunststück fertig, aus kurzer Distanz über das Bocholter Tor zu hämmern (72.). Bocholt machte mit dem dritten Elfmeter des Spiels alles klar. In der Nachspielzeit foulte Luis Klein den eingewechselten Mergim Fejzullahu, der sich den Ball anschließend selbst zurecht legte und cool zum 2:4 einschoss.

Schalke U23: Treichel – Aliu, Schell, Boboy, Guzy (62. Klein) – Müller – Kyerewaa, Balouk (70. Shubin) – Sané (62. Amadin), Dadashov, Castelle (81. Flotho).

Tore: 0:1 (16.) Winking, 1:1 (23.) Dadashov, 1:2 (49.) Platzek (Foulelfmeter), 2:2 Dadashov (51./Foulelfmeter), 2:3 (53.), 2:4 Fejzullahu (90.+1/Foulelfmeter) Platzek.

Zuschauer: 600.

