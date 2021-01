Schalke-Fanclub: "Huntelaar wäre ein weiterer Strohhalm"

Essen/Brilon. Schalke arbeitet an einer Rückkehr des Publikumsliebings. Der Präsident des größten Schalker Fanclubs würde sich freuen.

Noch ist die Rückkehr von Publikumsliebling Klaas-Jan Huntelaar zum FC Schalke 04 nicht fix, doch selbst der derzeitige Cheftrainer Christian Gross macht sich für diesen Transfer stark. "Wenn einer für Schalke gespielt hat, ist er infiziert von diesem Virus. Er würde, so wie ich das spüre, sich sehr gern dieser Herausforderung stellen“, sagte Gross vor dem nächsten Bundesliga-Heimspiel am Sonntag bei Eintrach Frankfurt (18 Uhr/Sky).

Schalke-Fanklub würde Huntelaars Rückkehr begrüßen

Huntelaar, das ist ein Spieler, den auch die Fans gerne wieder auf Schalke sehen würden. "Huntelaar wäre ein weiterer Strohhalm, an dem wir uns klammern könnten", sagt Georg Vonnahme, Präsident des Fanclubs "Königsblau Brilon", nach eigenen Angabe mit fast 1200 Mitgliedern der größte Schalker Fanclub der Welt. "Er war einer der größeren Stars, die man auch jetzt gebrauchen könnte."

Abschied unter Tränen

Es sei "sehr schade" gewesen, als der Niederländer den Klub verlassen hätte. Beim Abschied 2017 flossen auch bei Huntelaar Tränen. "Er war einer der Topstars, die Schalke braucht, um international spielen zu können." Und der jetzt beim Klassenerhalt helfen könnte.

Klaas-Jan Huntelaar: Identifikationsfigur für die Fans

Huntelaar würde aus den Niederlanden mitbrngen, wonach sich die Fans in Gelsenkirchen sehnen: Identifikation. "Wenn man sich das mal vor Augen geführt hat, gab es ja keine Figur mehr, die sich mit Schalke identifiziert", sagt Vonnahme. Schon die Rückholaktion von Sead Kolasinac sei ein "Highlight" gewesen. "Das hat uns sehr gefreut, dass er die Arschbacken zusammengekniffen hat und das Geld egal war", sagt der60-Jährige.

Dass Huntelaar nun schon 37 Jahre alt ist - sein Karriereende nach dieser Saison hat er bereits angekündigt --, stört den Fanclub-Präsidenten aus dem Hochsauerlandkreis nicht. "Solange er Tore macht, soll uns das egal sein. Wir sind nicht so wählerisch." Von 2010 bis 2017 spielte Huntelaar auf Schalke, schoss in 240 Spielen 126 Tore. Dass der heute 37-Jährige das Toreschießen nicht verlernt hat, stellte der Ajax-Angreifer jüngst im Spiel gegen FC Twente unter Beweis (Doppelpack zum 3:1-Sieg). Sein Vertrag in Amsterdam läuft bis Saisonende.

An den Klassenerhalt glaubt Vonnahme weiterhin. Der Abstand zur Konkurrenz sei trotz der Horror-Serie noch gering. "Ich denke, es ist machbar." Aber der 60-Jährige glaubt, dass dafür mindestens ein weiterer Zugang erforderlich ist. "Neben Kolasinac und Huntelaar brauchen wir sicher noch einen Dritten, der für Stimmung sorgen kann."