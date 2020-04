Mark Uth ist beim 1. FC Köln gut in die Rückrunde gestartet.

Bundesliga Schalke: So plant der 1. FC Köln mit Leihspieler Mark Uth

Gelsenkirchen. Leihspieler Mark Uth blüht beim 1. FC Köln auf. Trotzdem wird es für die Rheinländer nicht leicht, ihn fest von Schalke 04 zu verpflichten.

Offensivspieler Mark Uth soll auch über den Sommer hinaus beim 1. FC Köln bleiben. FC-Manager Horst Heldt bestätigte gegenüber der "Bild", dass er die Leihgabe von Schalke 04 weiterhin in der Domstadt sehen will.

„Wir wollen Mark über die Saison hinaus an uns binden. Er ist hier aufgeblüht, ist anerkannt und dazu ein exzellenter Fußballer“, sagte Heldt. Ein Problem stellt lediglich die mögliche Ablösesumme für den 28-Jährigen da.

Mark Uth: Ausstiegsklausel für den 1. FC Köln zu hoch

Im Leihvertrag haben sich die Kölner zwar einen Ausstiegsklausel für Uth gesichert, diese liegt allerdings bei zehn Millionen Euro. Eine Summe, die für den FC derzeit nicht zu stemmen ist – schon gar nicht in Zeiten der Corona-Krise.

Möglich wäre ein Verbleib in Köln dementsprechend nur, wenn Schalke bereit sein sollte, die Ablöseforderungen für den einmaligen Nationalspieler deutlich zu senken oder Uth ein weiteres Jahr ins Rheinland verleiht. Wie es tatsächlich mit dem Angreifer weitergeht, weiß auch FC-Manager Heldt noch nicht: „Keine Ahnung. Zum jetzigen Zeitpunkt führe wir keine Gespräche.“

Mark Uth präsentiert sich beim 1. FC Köln treffsicher

Dass Schalke auf einen Großteil einer möglichen Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro verzichtet oder Uth erneut kostengünstig nach Köln verleiht, scheint allerdings unwahrscheinlich. Auch weil er in der Bundesliga-Rückrunde seine sportlichen Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellen könnte. In sieben Ligaspielen für seinen Leihklub erzielte Uth starke vier Tore. Vier weitere Treffer bereitete er seinen Teamkollegen vor.

In zuvor anderthalb Spielzeiten in Gelsenkirchen zeigte sich der gebürtige Kölner weniger Treffsicher. Zwischen Juli 2018 und Januar 2020 lief Uth in insgesamt 38 Pflichtspielen für Schalke auf und erzielte dabei vier Tore (fünf Assists). Sein Vertrag bei Königsblau läuft noch bis ins Jahr 2022.