Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel traut Voss-Tecklenburg Männer-Bundesliga zu

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird beim Empfang der DFB-Frauen in Frankfurt gefeiert.

Gelsenkirchen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat mit den Frauen bei der EM überzeugt. Laut Knäbel könnte sie auch bei den Männern erfolgreich sein.

Sportvorstand Peter Knäbel vom Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 traut Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auch einen Job im Männer-Fußball zu. „Fachlich ist das für mich klar. Eindeutig ja, sie könnte es“, sagte Knäbel der „Bild“-Zeitung. „Allerdings: Ihr Vertrag beim DFB läuft ja noch bis 2023. Und sie wird als Vorbild gebraucht, damit sie Frauenfußball weiter voranbringt. Da, wo sie jetzt ist, ist sie goldrichtig.“

Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel. Foto: firo

Schalke-Vorstand Knäbel: "Die Zeit könnte kommen für Trainerin"

Knäbel hatte Voss-Tecklenburg einst zur Schweizer Frauen-Nationalmannschaft geholt. Am Sonntag verlor sie mit der DFB-Auswahl unglücklich das EM-Finale gegen England. „Die Zeit könnte kommen für eine Trainerin in der Männer-Bundesliga. Es wäre auch wünschenswert. Nur: Die Diskussion darf nicht zum Marketing-Gag verkommen. In der Schweiz habe ich eine Profi-Trainerin für den Nachwuchsbereich angestellt. Und das hat gut funktioniert“, betonte Knäbel. (dpa)

