Sensations-Comeback: Bayern-Legende Arjen Robben ist zurück

Groningen. Der ehemalige Bayern-Profi Arjen Robben beendet seinen "Ruhestand" und will bei seinem Jugendverein FC Groningen an seinem Comeback arbeiten.

Der frühere Bayern-Star Arjen Robben schiebt seinen Ruhestand auf und kehrt zu seinem Jugendverein FC Groningen zurück. Das teilte der niederländische Erstligist am Samstag mit. Der 36-jährige Robben hatte sich zuletzt bereits beim FC Bayern an der Säbener Straße fit gehalten.

Robben startete seine Karriere 1999 in der Groningen-Jugend und verließ den Verein 2002 in Richtung der PSV Eindhoven. Ende der Saison 2018/19 gab er sein Karriereende bekannt.

"Der Verein kann in dieser Zeit alle Hilfe gebrauchen, die er in der Coronakrise bekommen kann. Ich habe selbst an vielen Aktionen teil genommen und überlegt, was ich darüber hinaus tun kann", sagte der Champions-League-Sieger von 2013: "Es begann zu kitzeln, und jetzt ist es meine Mission. Ich arbeite an meinem Comeback als Fußballer."

Am Sonntag werden der Verein und Arjen Robben eine gemeinsame Pressekonferenz geben. (sid)