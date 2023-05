Sky: Bellingham verpasst Abschlusstraining - Ausfall droht

Dortmund Borussia Dortmund muss im Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg voraussichtlich auf den verletzten Jude Bellingham verzichten.

Einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge nahm der englische Nationalspieler am Samstag nicht am BVB-Abschlusstraining teil. Der BVB wollte dies auf Anfrage nicht kommentieren. Dortmund reist am Samstag zum letzten Auswärtsspiel der Saison, nach 32 von 34 Spieltagen weist der Tabellenzweite einen Punkt Rückstand auf den FC Bayern München auf. Der Titelverteidiger empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) den Tabellendritten RB Leipzig.

Bellingham bereitet eine Knieblessur aus dem vergangenen Spiel gegen Mönchengladbach (5:2) weiterhin Probleme, der 19-Jährige konnte unter der Woche keine Trainingseinheit absolvieren. „Er hat noch Schmerzen“, hatte Trainer Edin Terzic bei der Pressekonferenz am Freitag gesagt und bereits wenig Hoffnung auf einen Einsatz von Bellingham geäußert. „Wir hatten die Hoffnung, dass sich die Beschwerden wieder legen. Aber das ist nicht passiert.“