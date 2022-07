Sky entschuldigt sich für Probleme bei Zweitliga-Übertragung

München. Bezahlsender reagiert auf Beschwerden in den Sozialen Medien und entschuldigt sich für "eine technische Störung" während der Zweitliga-Spiele.

Der TV-Sender Sky hat sich bei Fußballfans für technische Probleme während der Partien der 2. Bundesliga am Samstag entschuldigt. "Leider haben wir eine technische Störung, so dass zahlreiche Kunden gerade unsere Übertragungen nicht verfolgen können", schrieb der Sender am Samstagnachmittag auf Twitter. "Wir entschuldigen uns und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung."

Zuvor hatten sich in den sozialen Netzwerken zahlreichen Nutzer über Ausfälle, Störungen und Fehlermeldungen beklagt. Betroffen waren nach Angaben des Senders Kunden, die die Übertragung des Pay-TV-Senders auf Mobilgeräten oder Computern via Sky Go verfolgen wollten. (dpa)

