Nationalmannschaft So performten die DFB-Spieler gegen Mexiko

Philadelphia Gegen Mexiko reicht es nicht zum Sieg für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die deutschen Nationalspieler in der Einzelkritik.

Julian Nagelsmann hat mit der Fußball-Nationalmannschaft zum Anschluss der USA-Reise den angestrebten zweiten Sieg verpasst. Nach dem 3:1 gegen die USA musste sich der neue Bundestrainer in seinem zweiten Länderspiel in Philadelphia mit einem 2:2 (1:1) gegen Mexiko begnügen.

Ter Stegen

Das erhoffte Zu-Null-Spiel bekam Deutschlands Nummer 1 wieder nicht. Bei beiden Gegentoren machtlos. Begann mit einer Unsicherheit, hielt einen Freistoß gut.

Süle

Der Dortmunder kam als Rechtsverteidiger neu in die Startelf. Bei beiden Gegentoren sah er schlecht aus, störte erst Vorlagengeber Lozano nicht, dann düpiert von Sanchez.

Tah

Der Leverkusener durfte diesmal innen für Hummels verteidigen. Tat das wie im Verein aufmerksam und zweikampfstark. Auch am Ball sehr ruhig. So kommt er in den EM-Kader.

Rüdiger

Auch sein drittes Länderspieltor erzielte der Real-Verteidiger mit dem Kopf. Im Kerngeschäft hinten nicht immer souverän. Nicht eng genug dran an Antuna beim 1:1.

Gosens

Seine Kopfballverlängerung verwertete Rüdiger zum 1:0. Defensiv mit Problemen gegen Antuna. Hatte zudem Glück beim Schubser gegen Gimenez im Strafraum (27.).

Groß

Ein Gewinner der USA-Reise. Der Brighton-Profi profilierte sich in Abwesenheit von Kimmich an der Seite von Kapitän Gündoğan. Ballsicher. Dazu eine Kopfballchance (36.).

Gündogan

Im Land des American Footballs agierte der Kapitän wie ein Quarterback. Verteilte umsichtig die Bälle. In der zweiten Hälfte nicht mehr so prägend wie zuvor.

Musiala

Startete mit einer guten Vorarbeit für Wirtz ins 25. Länderspiel. Danach verpufften einige Aktionen. Nach der Pause stärker. Leitete mit gutem Pass auf Sané das 2:2 ein.

Wirtz

Der junge Leverkusener war zweimal ganz nah an seinem ersten Länderspieltor. Beide Male parierte Torwart Ochoa (5./51.). Viel unterwegs, oft am Ball, ein gutes Länderspiel.

Sané

Der Münchner Flügelstürmer war wieder kaum zu bremsen. Eckballschütze beim 1:0 von Rüdiger, Vorbereiter des 2:2, als Füllkrug im Nachschuss traf. Aktuell unverzichtbar.

Müller

Im 125. Länderspiel rieb sich der Bayern-Profi in der Spitze auf. Ärgerte sich, dass sein Abseitstor nicht zählte (37.). Im Stürmer-Ranking aktuell klar hinter Füllkrug.

Füllkrug

Deutschlands Torgarant kam zur zweiten Hälfte - und war im Strafraum sofort zur Stelle: Neuntes Tor im elften Länderspiel (51.). Agiert sehr selbstbewusst und zielstrebig.

Goretzka

Durfte Groß nach der Pause ablösen. Der Münchner ist dynamisch und robust, stoppte die Mexikaner auch mit Laufstärke, ist im Mittelfeld aber aktuell hinten dran.

Thiaw

Der Mailänder kam nach einer Stunde für Süle. Er ist aber ebenfalls kein Außen-, sondern ein Innenverteidiger. Hatte Mühe mit den flinken Mexikanern.

Raum

Kam nach 65 Minuten für Gosens. Defensiv wirkt auch er bisweilen unbeholfen. Offensiv konnte der Leipziger keine größeren Akzente setzen.

Hofmann

Kam für Wirtz und wäre nach Musiala-Pass fast gefährlich vors Tor gekommen.

Behrens

Der Unioner bekam als zweiter Debütant unter Nagelsmann noch ein paar Länderspielminuten. Zum lucky punch kam er nicht.