So werden die TV-Milliarden im Profifußball verteilt

Foto: Streit um die Verteilung der TV-Gelder: Im Schnitt wird die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in den kommenden vier Jahren 1,1 Milliarden Euro aus der nationalen Vermarktung und 200 Millionen Euro aus der internationalen Vermarktung an die Vereine ausschütten.

Essen. Seit Wochen streiten sich die Profiklubs in Deutschland um die TV-Milliarden. Nun kommt es zum Showdown. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Zählt weiter die Leistung oder kommt es zur großen Umverteilung? Über die Vergabe der TV-Gelder streiten die 36 Profiklubs der Deutschen Fußball-Liga (DFL) seit vielen Wochen. An diesem Montag (ab 11.30 Uhr) kommt die DFL zur virtuellen Mitgliederversammlung zusammen, um die Milliardenfrage zu entscheiden. Dann präsentiert DFB-Boss Christian Seifert, wie die TV-Gelder künftig verteilt werden.

Um was geht es?

Es geht um die Verteilung der TV-Erlöse ab der kommenden Spielzeit bis zur Saison 2024/25. Für die Rechte im deutschsprachigen Raum hat die DFL durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro pro Saison erzielt, die internationalen Einnahmen brachen zuletzt von rund 250 auf 180 Millionen Euro pro Spielzeit ein. Die Mediengelder sind die mit Abstand größte Einnahmequelle der Vereine.

Welcher Klub bekommt wie viel?

Das meiste Geld erhält laut Berechnungen des "Kicker" der FC Bayern München mit 65,4 Millionen Euro. Auf den nachfolgen Plätzen landen Borussia Dortmund (64,2), FC Schalke 04 (62,72), Bayer Leverkusen (61,66), TSG 1899 Hoffenheim (58,81), Borussia Mönchengladbach (58,53), Hertha BSC (56,66), Werder Bremen (54,69), Eintracht Frankfurt (51,59), FC Augsburg (48,65), VfL Wolfsburg (46,38), 1. FSV Mainz 05 (45,82), RB Leipzig (40,35), VfB Stuttgart (39,81), SC Freiburg (36,68), Hannover 96 (33,69), 1. FC Nürnberg (29,37) und 18. Fortuna Düsseldorf (25,41).

Wer entscheidet über die Vergabe?

Das neunköpfige DFL-Präsidium. Dem Gremium gehören DFL-Boss Christian Seifert, DFL-Direktor Ansgar Schwenken, Peter Peters (zuletzt Schalke 04), Jan-Christian Dreesen (Bayern München), Alexander Wehrle (1. FC Köln), Oliver Leki (SC Freiburg), Steffen Schneekloth (Holstein Kiel), Rüdiger Fritsch (Darmstadt 98) und Oke Göttlich (FC St. Pauli) an.

Wer will was?

Die Klubs streiten seit Monaten um die Verteilung der Medieneinnahmen, es droht eine Spaltung zwischen Bewahrern und Reformern. Zuletzt folgte auf das Positionspapier der „Kleinen 14“ die Retourkutsche der „Großen 15“ mit dem von Branchenführer Bayern München initiierten Gipfeltreffen. Die „K14“ (vier Bundesligisten und zehn Zweitligisten) wollen eine starke Umverteilung von oben nach unten. Die „G15“ (14 Bundesligisten und Zweitligist Hamburger SV) rund um Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge wollen bei der bisherigen Verteilung nach dem Leistungsprinzip bleiben. Das Gezänk um die Ausschüttung ist nicht neu, unter dem Eindruck der Corona-Krise wird die Auseinandersetzung aber mit noch härteren Bandagen geführt.

Wie wurde bisher verteilt?

Die bisherige Verteilung der jährlich rund 1,16 Milliarden Euro (nationale Einnahmen) orientiert sich vor allem am sportlichen Kriterium der Fünfjahreswertung („Bestand“, 70 Prozent). Aber auch die Erfolge der vergangenen 20 Jahre („Nachhaltigkeit“, 5 Prozent), die Nachwuchsarbeit (2 Prozent) sowie eine Wettbewerbswertung (23 Prozent) werden berücksichtigt. An die Klubs in der Eliteklasse werden 80 Prozent ausgeschüttet, 20 Prozent bleiben für das Unterhaus. Die Erlöse aus den internationalen Rechten werden fast nur in der Bundesliga verteilt.

Womit müssen die Klubs rechnen?

Sie müssen sich darauf einstellen, den Gürtel enger zu schnallen. Rund 200 Millionen Euro weniger als in dieser Saison werden den Klubs in der folgenden Spielzeit aus dem nationalen Pool zur Verfügung stehen. Wie viel die Auslandsvermarktung einbringt, ist noch nicht klar - doch schon in der laufenden Saison brachen die Einnahmen in diesem Sektor laut Kicker von rund 250 auf 180 Millionen Euro ein. Und auch Zuschauereinnahmen sind in der Corona-Pandemie weiter nicht in Sicht.

Wie wird zukünftig verteilt?

Eine spürbare Umverteilung wäre eine große Überraschung. Schließlich hat die DFL ein Interesse daran, die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Eine finanzielle Schwächung der nationalen Topklubs stünde diesen Bemühungen entgegen. Es wird wohl einzig an kleinen Stellschrauben gedreht, so könnte die Nachwuchsarbeit künftig stärker gewichtet werden. (fs/sid)