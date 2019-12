So will Leverkusen ein kleines Wunder gegen Turin schaffen

Bayer Leverkusen sieht noch eine Chance, ein kleines Fußball-Wunder in der Champions League zu vollenden. Dafür muss die Werkself gegen das bereits für die K.o.-Runde qualifizierte Ensemble von Juventus Turin um Stürmerstar Cristiano Ronaldo an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) gewinnen – und zudem darauf hoffen, dass Atlético Madrid im Parallelspiel gegen Lokomotive Moskau Federn lässt. Schaffen die Spanier gegen die auswärtsstarken Russen nur ein Remis, stünde Bayer bei einem Heimerfolg gegen den Zweiten der Serie A im Achtelfinale der Königsklasse.

Sieben Wochen sind vergangen, seit Lars Bender mit einigen ernüchterten Erkenntnissen zu seinen Leverkusenern an die Öffentlichkeit getreten war. Obwohl das Team gar nicht mehr so jung sei, fehle ihm etwas Reife, monierte der Kapitän, der damals fand: „Das kann man aber durch andere Dinge kompensieren. Wir müssen da mehr rauskitzeln.“

Leverkusen offenbart Leidenschaft

Beim anschließenden Königsklassenmatch bei Atlético Madrid klappte es mit dem Kitzeln zumindest schon mal optisch, ein 0:1 setzte es dennoch. Auch Anfang November bei der Heimpleite in der Liga gegen Gladbach machte der Tabellenführer der Werkself noch vor, wie man mit Konzentration, Einsatz und dem richtigen Schuss Coolness solche Top-Duelle besteht. Und das war dann auch der Tag, an dem es bei Bayer ‚klick‘ machte.

Seitdem blieb die Mannschaft von Peter Bosz ungeschlagen, gewann fünf ihrer sechs Spiele, die letzten zwei bei den Bayern und gegen den harten Brocken Schalke. Dabei offenbarten die zuvor häufig etwas ziellosen, in ihrem Spiel unscharfen Rheinländer jedes Mal jene Leidenschaft, die der Kapitän Ende Oktober vor der Reise nach Madrid so vermisst hatte. So dass sie es in der Champions League – trotz der drei Niederlagen zu Beginn – jetzt noch ins Achtelfinale schaffen können.

Gelingt Bayer ein Kunststück?

Ein derartiger Endspurt nach grandios verbummeltem Start gelang in Europas Luxusklasse bislang nur einem Klub: Newcastle United, vor 17 Jahren. Die Leverkusener könnten dieses Kunststück nun wiederholen – und denken dabei auch an die jüngsten internationalen Erfolge gegen Atlético und Moskau.

„Wir können uns in Spiele reinbeißen und haben gezeigt, dass wir auch auf diese Weise Spiele gewinnen können“, benennt Trainer Peter Bosz den entscheidenden Fortschritt seiner Mannschaft. „Im Moment läuft’s“, lächelt Sportgeschäftsführer Rudi Völler dazu – wobei das knappe 2:1 gegen Schalke nach eigener 2:0-Führung am Wochenende am Ende allen ans Gemüt ging.

Juve kassierte zuletzt Rückschlag

„Das nervte – und das muss uns auch nerven“, sagt Lars Bender, der für das Fernduell mit Madrid nun seinerseits den Griff zur Nervensäge anregt: „Unser Ziel muss es sein, relativ schnell etwas aufs Scoreboard zu bringen und damit vielleicht den Druck in das andere Stadion zu bringen. Dann muss man sehen, was passiert. Im Fußball ist alles möglich“, lautet der psychologische Schlachtplan von Defensivkraft Bender.

Juventus Turin verpatzte die Generalprobe für das Gruppenfinale. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri kassierte am Samstag mit dem 1:3 im Spitzenspiel bei Lazio Rom ihre erste Saisonniederlage – den einzigen Treffer für die Gäste erzielte Ronaldo. Und wenn der portugiesische Superstar heute mit seinem Team nach einem entspannten Tag im noblen Grandhotel Schloss Bensberg den Rasen der Arena in Leverkusen betritt, wird er gleich von einer roten Wand empfangen. „Gegen Juve – Alle in Rot“, lautet das Motto der Werkself. „Viele sagen, wir haben nur eine kleine Chance“, sagt Bosz. „Aber die Chance ist da, und die wollen wir nutzen.“