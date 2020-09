Soccerwatch.tv streamt Heimspiele von Rot-Weiss Essen

Essen. Regionalligist Rot-Weiss Essen ermöglicht seinen Zuschauern einen Live-Stream von den Heimspielen. So können Sie die Partien verfolgen.

Der Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen überträgt in Zusammenarbeit mit soccerwatch.tv sowie der ebenfalls in Essen beheimateten Medienproduktionsagentur „Stakemeier Film & Fotokunst“ seine Heimspiele an der Hafenstraße in einem Online-Livestream.

Los geht es mit dem Saisonauftakt gegen den SC Wiedenbrück am Samstag, 5. September, um 14 Uhr. Hier geht es zum Stream-Angebot.

Corona-Maßnahmen bei RWE

Damit reagiert RWE auf die Corona-Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen. Zuschauer sind vor Ort nämlich nur begrenzt erlaubt, doch der Regionalligist will seinen Fans trotzdem ermöglichen, die Spiele zu verfolgen.

Ein umfangreiches Angebot also, über das man sich bei RWE ebenso freut wie bei Soccerwatch.tv: „Die Zusammenarbeit mit einem Traditionsverein wie Rot-Weiss Essen macht uns sehr stolz. Wir freuen uns darauf, den eingeschlagenen Weg vom mit Abstand zuschauerstärksten Regionalligaverein und gleichzeitig unserem direkten Nachbarn mitgehen zu können und ab sofort die Heimspiele an der Hafenstraße für die Fans live zu übertragen”, sagte Geschäftsführer Jan Taube.

RWE-Stadionsprecher Christian Ruthenbeck ist dabei

Die auf Höhe der Mittellinie platzierte Kamera verschafft dem Zuschauer einen Panorama-Überblick über das gesamte Spielfeld. Zusätzlich gibt es Einstellungen vom Spielfeldrand, von der Tribüne sowie hinter den Toren ergänzt. Begleitet werden die Spiele von Stadionsprecher Christian Ruthenbeck und Andreas Crom vom „Nullsiebenblog“.

Der Preis pro Einzelspiel beträgt 9,95 Euro. Der Zugang zum Stream ist pro Spiel auf ein Endgerät begrenzt. Gastronomiebetriebe, die an einer Ausstrahlung des RWE-Livestreams in ihren Räumlichkeiten interessiert sind, können sich für 97 Euro einen eigenen „Gastro-Zugang“ sichern.

Allen Dauerkarteninhabern und Sponsoren/Partnern der Saison 20/21 wird frühzeitig der Zugang zum Livestream ermöglicht. (fs)