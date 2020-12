Spartak will Ex-Schalke-Trainer Tedesco langfristig binden

Am Montagabend postete die Social-Media-Abteilung des russischen Spitzenklubs Spartak Moskau ein Foto, das sehr gut die Stimmung des Vereins zusammenfasst. Es zeigt Trainer Domenico Tedesco, wie er Innenverteidiger Samuel Gigot lächelnd einen Tritt in den Hintern verpasst. Mit viel Arbeit und noch besserer Laune läuft es gut für Spartak - und deshalb, so wünscht sich das jedenfalls der Verein, soll der 35-jährige Ex-Schalke-Trainer nach Informationen dieser Redaktion langfristig bleiben.

Tedesco trainiert Spartak seit dem 14. Oktober 2019, er hatte einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Tedesco hatte Spartak auf dem zehnten Tabellenplatz stehend übernommen, das Team erheblich verjüngt und in der Saison 2019/20 noch auf den siebten Platz geführt. In der neuen Saison läuft es besser: Nach 16 Spielen steht Spartak auf dem dritten Platz, punktgleich mit Tabellenführer Zenit St. Petersburg. Bis zur Winterpause stehen noch drei Spiele auf dem Plan - lösbare Aufgaben gegen FK Tambow und beim FK Sotschi und dann beim Spitzenspiel in St. Petersburg am 16. Dezember. Auch im Pokal ist Spartak noch vertreten. Tedesco wird für seine Kompetenz, für seine Fähigkeit, Mannschaften weiterzuentwickeln und für seine emotionale Art geschätzt - allerdings bekommt er dafür auch häufig von den Schiedsrichtern die Gelbe Karte.

Ex-Schalke-Trainer: Noch drei Spiele bis Weihnachten mit Spartak

Doch bleibt Tedesco auch? Begonnen haben die Gespräche noch nicht, auch eine Tendenz ist nicht abzusehen. Tedesco will erst die drei Spiele vor Weihnachten absolvieren, dann nach Deutschland fliegen und mit seiner Familie Weihnachten feiern. Im Januar startet für Spartak die Vorbereitung der Rückrunde, die dann am 20. Februar beginnt - in Russland gibt es auch in diesem Jahr eine Winterpause. Im Trainingslager will sich Tedesco mit den Verantwortlichen zusammensetzen.

Geld dürfte für Tedesco keine entscheidende Rolle spielen, bei seiner Vertragsauflösung mit Schalke 04 verzichtete er auf etwa fünf Millionen Euro. Im Interview mit dieser Zeitung im Juni hatte Tedesco angedeutet, was für ihn auch eine Rolle spielt: "Ich habe nur für eineinhalb Jahre unterschrieben, weil es aus unterschiedlichsten Gründen Sinn ergibt, das erst einmal auf diese Art anzugehen. Für mich und für den Verein. Spartak soll mich kennenlernen, wie ich trainiere, bei den Spielern ankomme, Inhalte vermittele." In Russland werde "ein anderer Fußball" gespielt. Auch die regelmäßige Trennung von seiner Familie - seine Frau wohnt mit der vierjährigen Tochter in Deutschland - wird seine Entscheidung beeinflussen.

Tedesco hat keinen Karriereplan - Rückkehr zu Schalke irgendwann denkbar?

Eins betonte Tedesco aber stets: "Ich habe keinen Karriereplan." Eine Rückkehr zu Schalke 04, irgendwann in der Zukunft, ist durchaus möglich. In allen Bereichen des Vereins wird er sehr geschätzt. Noch immer schaut sich Tedesco, wenn er Zeit hat, alle Schalke-Spiele an. Viele S04-Fans bezeichnen Tedesco immer noch als ihren Wunschtrainer. Und sie reagierten auch auf das Twitter-Bild sehr positiv. Einen Tritt in den Hintern könnten ihrer Meinung nach auch viele S04-Profis gut gebrauchen...