Spektakel lässt United abstürzen: Letzter in Bayern-Gruppe

Kopenhagen Sieben Tore, zwei Elfmeter, zwei verspielte Führungen und eine Rote Karte: Beim 3:4 von Manchester United gegen den FC Kopenhagen kommen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. United dagegen zittert.

Statt sich mit dem FC Bayern München um den Gruppensieg zu streiten, geht es für Manchester United nach einer wilden Partie in Kopenhagen nun sogar um den Verbleib in der Champions League.

Beim 3:4 gegen den FC Kopenhagen gab der englische Rekordmeister ein 2:0 aus der Hand, kassierte eine Rote Karte, ging erneut in Führung und verlor die Partie wegen zweier Gegentore binnen vier Minuten doch noch. „Wir haben jetzt einen Berg vor uns, also müssen wir klettern“, sagte United-Kapitän Bruno Fernandes nach dem spektakulären Spiel. „Wir haben zwei Spiele und wir müssen diese beiden Spiele gewinnen.“

Nach dem Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul empfängt United am letzten Spieltag der Gruppe A den FC Bayern München im Old Trafford, Spitzname: „Theatre of Dreams“ („Theater der Träume“). In Kopenhagen dagegen wurden die Profis mit einem Banner begrüßt, auf dem es hieß: „Your Theatre of Nightmares“ („Euer Albtraum Theater“).

17-Jähriger wird zum Matchwinner

Der beim FC Kopenhagen ausgebildete Rasmus Hojlund brachte United zunächst mit seinen beiden Treffern (3. Minute/28.) komfortabel in Führung. Nach der Roten Karte gegen Marcus Rashford, die erst durch Eingreifen des Videoschiedsrichters vergeben wurde (42.), kippte die Partie allerdings.

In der 45. Minute erzielte Mohamed Elyounoussi den Anschlusstreffer, in der 9. von 13 Minuten Nachspielzeit der ersten Halbzeit markierte Diogo Goncalves per Handelfmeter den Ausgleich. Ebenfalls per Handelfmeter brachte Bruno Fernandes Manchester United ein weiteres Mal in Führung (69.), ehe Lukas Lerager (83.) und der erst 17 Jahre alte Roony Bardghji (87.) die Partie vollends drehten.

Der FC Kopenhagen kletterte durch einen der größten Siege seiner Vereinsgeschichte mit vier Punkten auf Rang zwei vor den punktgleichen Türken. Manchester United ist mit nur drei Zählern aus vier Spielen Letzter.