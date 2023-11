Sportgericht sperrt Ex-Profi Overmars für ein Jahr

Amsterdam In seiner Zeit als Sportdirektor bei Ajax Amsterdam hat sich Marc Overmars Mitarbeiterinnen gegenüber nicht korrekt verhalten. Nun steht die Strafe für den früheren Nationalspieler fest.

Der frühere niederländische Nationalspieler Marc Overmars darf wegen grenzüberschreitenden Verhaltens ein Jahr lang keine Tätigkeiten im niederländischen Fußball ausüben.

Über ein entsprechendes Urteil des niederländischen Sportgerichtes ISR berichteten Medien des Landes übereinstimmend. Demnach gilt die Sperre ab sofort. Ein weiteres Jahr wurde zur Bewährung auf zwei Jahre ausgesetzt.

Das Verbot hat keine Auswirkungen auf Overmars' Tätigkeit in Belgien, wo der 50-Jährige als Technischer Direktor bei Royal Antwerpen arbeitet. Dort könnte Overmars erst dann eine Sperre drohen, wenn der niederländische Verband das Urteil an den Weltverband FIFA weiterleitet.

Der einst für Arsenal und den FC Barcelona spielende Overmars hatte in seiner Zeit als Sportdirektor bei Ajax Amsterdam Mitarbeiterinnen des Clubs Nachrichten geschickt, „die Grenzen überschritten“ hätten, wie es der Club Anfang 2022 ausgedrückt hatte.

„Vor allem für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten inakzeptabel“, hatte Overmars damals selbst gesagt. Im Februar 2022 war er deshalb bei Ajax zurückgetreten, etwas über einen Monat später heuerte er in Antwerpen an. Sein Nachfolger in Amsterdam wurde der inzwischen freigestellte Sven Mislintat, der zuvor für den VfB Stuttgart tätig war.