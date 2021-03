Sportschau-Hammer: Sedlaczek moderiert TV-Klassiker

Essen. Esther Sedlaczek wird Sky verlassen und künftig die Sportschau moderieren. Es gibt auch einen Abgang im Team.

Esther Sedlaczek wird ab Sommer 2021 neue Moderatorin der Sportschau im Ersten. Die 35-Jährige, aktuell in den Diensten des Senders Sky, tritt damit in die Fußstapfen von Matthias Opdenhövel, der seinen bis Juli laufenden Vertrag mit der ARD nicht verlängern wird. „Der Wechsel von Esther Sedlaczek in die ARD bedeutet, dass die Sportschau weiblicher wird“, sagte der ARD-Vorsitzende und Intendant des WDR Tom Buhrow: „Zum ersten Mal haben wir ab Sommer im 18-Uhr-Team am Samstag mehr Moderatorinnen als Moderatoren im Einsatz.“

Die gebürtige Berlinern soll ab August im Ersten vor der Kamera stehen und neben der Moderation der Sendungen am Samstag und Sonntag auch bei Liveübertragungen eingesetzt werden. „Die Sportschau ist seit Jahrzehnten eine absolute Institution in der Sport-Berichterstattung“, sagte Sedlaczek, die seit 2012 bei Sky moderiert. Sie sei „sehr stolz, die Nachfolge von vielen tollen Moderatorinnen und Moderatoren“ anzutreten.

Opdenhövel sucht neue Herausforderung

Opdenhövel hätten die vergangenen zehn Jahre „sehr viel Spaß gemacht“, aber „nun ist es Zeit für etwas Neues“, sagte der 50-Jährige: „Darauf freue ich mich."

Will war die erste Frau

Anne Will war 1999 die erste Frau, die dieses TV-Format präsentierte. Sie moderierte bis 2001 das Format für die ARD. Von 2004 bis 2009 moderierte Monica Lierhaus die Sportschau.

Jessy Wellmer moderierte zunächst ab 2014 die Sonntagssendungen der Sportschau. Seit 2017 ist die heute 41-Jährige auch auf am Samstagabend zu sehen.

Die Sportschau wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Die Erstausstrahlung fand statt am 4. Juni 1961 auf dem damaligen Sender ARD 2. In den ersten acht Wochen wurde über die Sportart Fußball überhaupt nicht berichtet. Erst mit dem Start der Fußball-Bundesliga im August 1963 wurde die Sendung auf den Samstag verlegt (fs/sid).