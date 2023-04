SSC Neapel setzt gegen Milan auf Sturm-Rückkehrer Osimhen

Neapel In einer famosen Saison will Napoli ins Champions-League-Halbfinale einziehen. Gegen Milan müssen die Süditaliener einen Rückstand wettmachen. Sie hoffen auf ihren genesenen Torgaranten.

Der SSC Neapel will erstmals in seiner Geschichte zu den vier besten Mannschaften Europas gehören und setzt für einen historischen Vereinserfolg vor allem auf Rückkehrer Victor Osimhen. Der frühere Bundesliga-Stürmer ist rechtzeitig zum Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen den AC Mailand an diesem Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) wieder fit geworden und soll mithelfen, das 0:1 aus dem ersten Duell dieses italienischen Fußball-Derbys wettzumachen. Der Nigerianer sorge stets für „einen Hauch Enthusiasmus“ im gesamten Team, lobte Trainer Luciano Spalletti.

Der ehemalige Wolfsburger Angreifer hatte im Hinspiel verletzt gefehlt, als den Süditalienern in Mailand trotz weitgehender Feldüberlegenheit kein Treffer gelungen war. Mit seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und seiner Schnelligkeit soll er nun im Stadio Diego Armando Maradona den Unterschied für Napoli ausmachen - gegen Eintracht Frankfurt hatte Osimhen in den zwei Achtelfinal-Duellen insgesamt dreimal getroffen. „Er gibt unserem Team Tiefe, viele Mechanismen sind auf ihn abgestimmt“, erläuterte Coach Spalletti am Montag.

Neapel steht erstmals überhaupt im Viertelfinale der europäischen Königsklasse, ein Einzug ins Halbfinale wäre der größte internationale Erfolg seit dem Gewinn des UEFA-Cups 1989 - damals noch mit Weltstar und Vereinslegende Maradona im Finale gegen den VfB Stuttgart. „Europa schaut auf euch“, schrieb die Zeitung „Gazzetta dello Sport“ zum Duell des souveränen Serie-A-Tabellenführers mit Vorjahresmeister Milan.

Auch bei den Norditalienern gab es positive Personalmeldungen aus dem Angriff: Olivier Giroud sei nach Problemen an der Achillessehne wieder fit, berichtete Mailands Trainer Stefano Pioli. „Wir haben einen kleinen Vorteil, aber müssen das Werk erst noch vollenden mit einem Spiel auf höchstem Niveau“, sagte der Coach. Milan hatte jüngst beide Spiele gegen Neapel gewonnen, 4:0 in der Meisterschaft und 1:0 in der Champions League - allerdings fehlte den Süditalienern da jeweils Victor Osimhen.