Termine: Bochum - BVB unter Flutlicht, Schalke im Topspiel

Essen. Der 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga wurde zeitgenau angesetzt. Das sind die Termine der Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04.

Am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga steigt das Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund - und zwar unter Flutlicht. Denn die Revierklubs eröffnen den Spieltag am Freitagabend, 28. April (20.30 Uhr).

An diesem Dienstag informierte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) über die zeitgenauen Ansetzungen der 30. Runde, nachdem sie vergangene Woche bereits die Termine für die Spieltage 26 bis 29 veröffentlicht hatte.

Schalke im Topspiel gegen Bremen

Der FC Schalke 04 ist derweil am Samstagabend, 29. April, im Einsatz. Im sogenannten Topspiel um 18.30 Uhr empfangen die Königsblauen Werder Bremen in der Arena. Damit erhält S04 ein weiteres Einzelspiel. Nach Borussia Mönchengladbach sind die Schalker der Verein, der am häufigsten fernab vom traditionellen 15.30-Uhr-Termin am Samstag aktiv ist.

Bundesliga: Der 30. Spieltag im Überblick

Freitag, 28. April

VfL Bochum - Borussia Dortmund (20.30 Uhr)

Samstag, 29. April:

RB Leipzig - TSG Hoffenheim

Union Berlin - Bayer Leverkusen

1. FC Köln - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (alle 15.30 Uhr)

FC Schalke 04 - Werder Bremen (18.30 Uhr)

Sonntag, 30. April:

Bayern München - Hertha BSC (15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - Mainz 05 (17.30 Uhr)

