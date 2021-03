Termine, TV-Übertragung, Stars: Alle Infos zur U21-EM

Mit 16 bereits deutscher U21-Nationalspieler: Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund ist in der am Mittwoch beginnenden Gruppenphase der U21-EM der jüngste Spieler des Wettbewerbs.

Frankfurt. Am Mittwoch startet die U21-EM in Ungarn und Slowenien. Alles Wissenswerte zum Turnier und dem DFB-Nachwuchsteam von Trainer Stefan Kuntz.

Insgesamt 16 U21-Teams kämpfen in Ungarn und Slowenien um die EM-Krone. Wegen der Corona-Pandemie ist das Turnier zweigeteilt: Die Gruppenphase beginnt am Mittwoch, die K.o.-Runde folgt erst im Mai und Juni. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Auf wen trifft Deutschland?

Zum Auftakt geht es am Mittwoch gegen Gastgeber Ungarn. Am Samstag folgt das Topspiel gegen die Niederlande (jeweils 21.00 Uhr in Szekesfehervar). Letzter Gegner ist am Dienstag, 30. März, ab 18.00 Uhr in Budapest das Team aus Rumänien.

Wer erreicht das Viertelfinale?

Die Gruppensieger und Gruppenzweiten. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich. Das Viertelfinale wird am 31. Mai ausgetragen, das Halbfinale am 2. Juni und das Finale am 6. Juni. „Unser primäres Ziel ist es jetzt, Erster oder Zweiter zu werden, damit wir überhaupt in dieses Final Eight kommen“, sagt U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz.

Die Zahl der Teilnehmer wurde von zwölf auf 16 Teams aufgestockt. Erstmals wird es somit nach der Gruppenphase ein Viertelfinale geben.

Sind Zuschauer zugelassen?

In der Gruppenphase sind keine Fans erlaubt. Kein Wunder: Die Inzidenz liegt in Ungarn bei über 500, im Team des Co-Gastgebers gab es schon vier Coronafälle. Für die K.o.-Phase gibt es noch keine Entscheidung.

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz. Foto: dpa

Wer ist Favorit?

Geht es nach dem Sportwettenanbieter bwin, ist Titelverteidiger Spanien mit einer Quote von 5,50 der Titelkandidat Nummer eins. Dahinter folgen gleichauf Deutschland, Frankreich und England (je 6,00) sowie die Niederlande (7,50) und Italien (8,00).

Wie oft wurde Deutschland Europameister?

Zweimal. 2009 in Schweden durch ein 4:0 im Finale gegen England. Aus jener Mannschaft wurden sechs Spieler (Manuel Neuer, Jerome Boateng, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Sami Khedira, Mesut Özil) fünf Jahre später Weltmeister. Und 2017 in Polen durch ein 1:0 gegen Spanien. Torschütze: Mitchell Weiser.

Wer durfte nominiert werden?

Jeder Spieler, der am oder nach dem 1. Januar 1998 geboren ist.

Wer sind die deutschen Stars?

Als Führungsspieler nannte Stefan Kuntz zuletzt Lukas Nmecha (RSC Anderlecht), Niklas Dorsch (KAA Gent), Salih Özcan (1. FC Köln), Arne Maier, Amos Pieper (beide Arminia Bielefeld) und Nico Schlotterbeck (Union Berlin). Und dann ist da noch der 16 Jahre alte Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund, der erstmals im U21-Aufgebot steht.

Ridle Baku vom VfL Wolfsburg soll die U21-Nationalmannschaft bei der EM anführen. Foto: Darius Simka/regios24

Spielt Deutschland in Bestbesetzung?

Fast. Kai Havertz vom FC Chelsea und Florian Wirtz von Bayer Leverkusen wären ebenfalls spielberechtigt, sind aber für die A-Nationalmannschaft im Einsatz. Dennis Geiger (TSG Hoffenheim) und Robin Hack (1. FC Nürnberg) fehlen verletzt, Janni Serra musste mit Holstein Kiel in Quarantäne.

Welche Spieler von 2019 sind auch in Ungarn dabei?

Insgesamt drei: Torhüter Markus Schubert sowie Arne Maier und Lukas Nmecha.

Welche internationalen Stars laufen auf?

Einige. Der Franzose Eduardo Camavinga von Stade Rennes etwa wird mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro geführt. Bei England sind Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea) und Mason Greenwood (Manchester United) dabei, beim deutschen Gruppengegner Niederlande Justin Kluivert von RB Leipzig.

Welche Bundesliga-Legionäre sind in den anderen Teams dabei?

Insgesamt „nur“ 14, darunter die Niederländer Javairo Dilrosun, Deyovaiso Zeefuik (beide Hertha BSC), Justin Kluivert (RB Leipzig) und Ludovit Reis (VfL Osnabrück) sowie die Franzosen Ibrahima Konate (RB Leipzig) und Matteo Guendouzi (Hertha BSC). Moussa Diaby von Bayer Leverkusen musste wegen seines positiven Coronatests kurzfristig passen.

Wo wird gespielt?

In Ungarn wird in Budapest, Györ Szekesfehervar und Szombathely gekickt, in Slowenien in Celje, Koper, Ljubljana und Maribor.

Wer überträgt live?

Die deutschen Spiele sind live bei ProSieben, die Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung bei ProSieben MAXX und/oder ran.de zu sehen. (sid)