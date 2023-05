Unterschrieb in Belgien: Trainer Thorsten Fink.

Fußball in Belgien

Fußball in Belgien Thorsten Fink wird neuer Trainer von St. Truiden

St. Truiden Der ehemalige Bundesliga-Profi Thorsten Fink wird neuer Trainer beim belgischen Fußball-Erstligisten VV St. Truiden.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Thorsten Fink wird neuer Trainer beim belgischen Fußball-Erstligisten VV St. Truiden.

„Fink ist ein sehr erfahrener Trainer, der die Ärmel hochkrempeln will und eine echte Siegermentalität hat“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Deshalb sei der 55 Jahre alte frühere Bayern-Profi der ideale Kandidat, um den Club in der kommenden Saison zu führen.

Fink freue sich sehr, Teil eines Vereins mit einer reichen Geschichte und leidenschaftlichen Fans zu sein, hieß es in der Mitteilung. Der ehemalige Trainer des Hamburger SV folgt im Sommer auf den Deutschen Bernd Hollerbach, der zum Saisonende aus dem Traineramt scheidet und derzeit mit dem STVV Platz zwölf in der Liga belegt.

Für Fink ist es nicht die erste Auslandsstation. Bis November 2022 trainierte er noch den Verein Al-Nasr SC aus Dubai. Insgesamt ist es bereits die zehnte Trainerstation im achten Land für ihn. Er kann zudem auf Pokalgewinne mit dem japanischen Club Vissel Kobe und zwei Meisterschaften mit dem FC Basel zurückblicken.