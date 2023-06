Toni Kroos zu DFB-Auswahl: „Überhaupt keine Form da“

Berlin – Toni Kroos deprimieren die Auftritte der aktuellen Fußball-Nationalmannschaft. Der Weltmeister von 2014 sieht für die Heim-EM im kommenden Jahr nicht allzu große Erfolgschancen.

Für den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos steht die deutsche Nationalmannschaft vor einem schweren Turnier bei der Heim-EM 2024.

„Aktuell ist es sehr schwer, richtig optimistisch zu sein“, sagte der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid in der aktuellen Folge des Podcasts „Baywatch Berlin“. „Ich war jetzt innerhalb des letzten Jahres nicht richtig optimistisch, nach den Ergebnissen gegen maximal halb-gute Gegner hat sich das jetzt nicht entscheidend verbessert. Ich hoffe auf eine gute Auslosung.“

Zwei Aspekte fehlen dem Weltmeister von 2014 beim aktuellen Team, das die letzten drei Länderspiele vor der Sommerpause mit einem 3:3 gegen die Ukraine sowie einer 0:1-Niederlage gegen Polen und einem 0:2 gegen Kolumbien abgeschlossen hatte. „Ich glaube, dass überhaupt keine Form da ist. Ich glaube nicht, dass sie nicht wollen. Das wird ja auch immer oft gesagt“, sagte Kroos, der insgesamt fünfmal die Champions League gewonnen hat und 2021 nach 106 Länderspielen aus der Nationalelf zurückgetreten war.

Neben der Form fehlen Kroos zudem Führungsspieler: „Einem Großteil fehlt das Selbstvertrauen. Und aktuell haben sie wenig Leute, die die anderen so ein bisschen mitziehen können. Deshalb ist das so ein bisschen Dahingekicke ohne großes Aufbäumen.“ Eher launig war der von den Moderatoren geforderte Powersatz zur EM, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in zehn Stadien ausgetragen wird: „Das wird schon, mehr kann ich aktuell nicht dazu sagen.“