Torwart Courtois fehlt Belgien bei Spiel gegen Deutschland

Ohne Stammtorwart Thibaut Courtois muss Belgiens Auswahl im anstehenden Test-Länderspiel gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auskommen.

Der 30-Jährige sei wegen leichter Adduktorenprobleme vorsichtshalber zurück zu seinem Club Real Madrid gereist, teilte der belgische Verband via Twitter mit. Die Partie gegen die DFB-Auswahl steht an diesem Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln an.

Beim 3:0-Sieg in Schweden zum Start in die EM-Qualifikation hatte Courtois am Freitag noch das Tor gehütet. Auf der Ersatzbank des Teams des neuen Nationaltrainers Domenico Tedesco saßen in Solna Koen Casteels vom VfL Wolfsburg und Matz Sels von Racing Straßburg.