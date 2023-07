Tottenham verpflichtet israelischen Nationalspieler Solomon

London Der englische Premier-League-Verein Tottenham Hotspur hat den israelischen Fußball-Nationalspieler Manor Solomon verpflichtet. Wie der Club aus London bekannt gab, unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis 2028, vorbehaltlich der internationalen Freigabe und Arbeitserlaubnis.

Solomon hatte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Fulham gespielt, für den der Mittelfeldspieler in 24 Spielen fünf Tore erzielte. Sein Profidebüt hatte Solomon als 17-Jähriger bei Maccabi Petah Tikva gegeben. Im Januar 2019 wechselte er zum ukrainischen Verein Schachtjor Donezk, für den er in 106 Spielen 22 Tore erzielte.

Solomon ist der erste Israeli, der ein Tor in der Champions League erzielt hat. Er gewann mit Donezk zweimal die Meisterschaft, den ukrainischen Pokal und den ukrainischen Superpokal. Wegen des russischen Angriffskrieges wechselte er im vergangenen Sommer zu Fulham.