Trainer Roger Schmidt verlängert Vertrag bei Benfica

Roger Schmidt hat seinen Vertrag als Trainer von Benfica Lissabon langfristig verlängert. Wie der portugiesische Fußball-Rekordmeister mitteilte, unterschrieb der 56-Jährige ein neues bis zum 30. Juni 2026 gültiges Arbeitspapier. Der ursprüngliche Vertrag des ehemaligen Bundesliga-Coaches wäre im Sommer 2024 ausgelaufen.

🤝 Roger Schmidt has extended his contract until 2026! pic.twitter.com/CWJjJN13w8 — SL Benfica (@slbenfica_en) March 31, 2023

Benfica hatte sich bereits seit längerer Zeit um eine langfristige Ausdehnung der Zusammenarbeit bemüht. In den Verhandlungen in dieser Woche war es neben der neuen Laufzeit vor allem um die künftige Höhe der Ausstiegsklausel sowie um eine Anhebung des Grundgehalts gegangen. Benfica spielt unter Schmidt bislang eine außergewöhnlich starke Saison.

In der Liga führt der Traditionsclub die Tabelle mit großem Vorsprung an und steht vor dem Gewinn des ersten Meistertitels seit 2019. In der Champions League hat Schmidt mit seinem Team das Viertelfinale erreicht und trifft dort auf Inter Mailand. Überhaupt hat Benfica in dieser Saison erst zwei Pflichtspiele verloren.

Bislang hatte Schmidt laut Medienberichten eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro für den kommenden Sommer in seinem Vertrag stehen. Über die Details des neuen Kontrakts machte Benfica zunächst keine Angaben.