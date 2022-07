Transfer News: Perfekt - RB Leipzig verpflichtet BVB-Kandidat David Raum

Essen. Die heiße Phase auf dem Transfermarkt beginnt. In diesem Ticker halten wir Sie bis zum Deadline Day am 1. September auf dem Laufenden.

Es kommt Bewegung auf den Transfermarkt. Erste spektakuläre Wechsel wurden bereits verkündet, weitere werden folgen, bis das Sommer-Transferfenster am 1. September schließt. In diesem Transfer-Ticker werden wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen, aber auch über Gerüchte auf dem Laufenden halten. Der Fokus wird auf den Reviervereinen Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen liegen.

Mehr News und Gerüchte zu BVB, VfL Bochum, Schalke und Rot-Weiss Essen:

Hier geht es zu unserem Transfer-Ticker

Sonntag, 31. Juli

Perfekt - RB Leipzig holt Nationalspieler David Raum

Nationalspieler David Raum verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim nach einer Saison und wechselt zum Ligakonkurrenten RB Leipzig. Das gaben beide Vereine am Sonntag bekannt. Raum erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2027. Auch beim BVB wurde Raum gehandelt, nun geht es zum Rivalen aus Leipzig.

Freitag, 29. Juli

Auch Real Madrid an Timo Werner interessiert

Die Wechsel-Spekulationen um Timo Werner reißen nicht ab. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtete, soll der deutsche Fußball-Nationalstürmer vom FC Chelsea auch bei Real Madrid auf der Liste möglicher Neuverpflichtungen stehen. So könnten Borja Mayoral, Mariano und Marco Asensio den Champions-League-Sieger verlassen. Neben Werner gelten auch Edin Dzeko und Edinson Cavani als mögliche Kandidaten für den Angriff der Königlichen. Für Real käme nur eine Ausleihe Werners in Frage, hieß es weiter. Real hatte diese Transferperiode bereits DFB-Auswahlspieler Antonio Rüdiger geholt, zudem ist Toni Kroos bewährte Größe bei den Königlichen.

Begehrter Chelsea-Profi: Timo Werner. Foto: Kieran Cleeves/PA Wire/dpa

Medien: Ronaldos Berater sucht Kontakt zu Sporting Lissabon

Der wechselwillige Cristiano Ronaldo und sein Agent Jorge Mendes haben Informationen von "The Athletic" zufolge Gespräche mit Sporting Lissabon geführt. Der fünfmalige Weltfußballer will den Premier-League-Klub Manchester United verlassen.

Ein Wechsel wäre für den 37 Jahre alten Stürmer eine Rückkehr. Für den portugiesischen Spitzenverein hatte er in der Jugend gespielt und war dort Profi geworden. Sporting hatte sich als Tabellenzweiter der Primeira Liga einen Platz in der Champions League gesichert. Laut "The Athletic" wäre eine Verpflichtung von Ronaldo für Sporting allerdings eine enorme finanzielle Kraftanstrengung. Zudem soll Cheftrainer Ruben Amorim Vorbehalte gegenüber einem Engagement des Stars haben.

Ronaldo soll deutlich gemacht machen, dass er unbedingt in der neuen Saison noch einmal in der Champions League spielen wolle. Dem Bericht zufolge will er seinen Torrekord in der Königsklasse ausbauen. Zudem soll Ronaldo familiäre Gründe für einen Abschied aus Manchester angegeben haben.

Donnerstag, 28. Juli

Mittelfeldspieler Piotrowski verlässt Fortuna Düsseldorf

Der polnische Fußballprofi Jakub Piotrowski wechselt von Fortuna Düsseldorf zu Ludogorez Rasgrad nach Bulgarien. Dies teilte der Zweitligist am Donnerstag mit. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler war vor zwei Jahren von KRC Genk aus Belgien zur Fortuna gekommen und absolvierte 44 Spiele für Düsseldorf.

Bayern gibt Richards an Crystal Palace ab

Es hatte sich bereits in den letzten Tagen angebahnt. Nun ist es auch offiziell: Chris Richards wechselt von Bayern München zu Crystal Palace in die Premier League. Laut Bericht von "The Athletic" zahlen die Eagles eine Sockelablöse von 12 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen noch auf 20 Millionen Euro ansteigen kann. Der Verteidiger war in der vergangenen Saison an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.

Schalke verleiht Pieringer fix nach Paderborn

Nun ist es auch offiziell: Marvin Pieringer wird bis zum Ende der Saison 2022/23 von Schalke 04an den SC Paderborn ausgeliehen. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Das gaben beide Klubs am Donnerstagmorgen bekannt. Letztlich war die Konkurrenz im Sturm des Bundesliga-Aufsteigers doch zu groß für den 22-Jährigen.

Offiziell: Schalke-Profi Palsson wechselt in die USA

Der Wechsel von Schalke-Profi Victor Palsson ist perfekt. Der Isländer wechselt in die USA zum Major-Soccer-League-Klub D.C. United. Beim US-Hauptstadtklub unterschreibt der 31-Jährige einen langfristigen Vertrag. Über alle weiteren Modalitäten wurde laut Schalke 04 Stillschweigen vereinbart.

Borys Tashchy im Trikot vom MSV Duisburg Foto: dpa

Ex-Duisburger Tashchy kommt in Aue unter

Borys Tashchy hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Drittligist Erzgebirge Aue stattet den Stürmer mit einem Vertrag für die Saison 2022/2023 mit einer Option auf eine weitere Spielzeit aus. Der 28-Jährige - der auch zwei Jahre beim MSV Duisburg gespielt hat - war zuletzt in Südkorea aktiv, wo der Vertrag bei den Pohang Steelers aber Ende der Saison ausgelaufen ist.

Mittwoch, 27. Juli

Mbabu verlässt Wolfsburg in Richtung Premier League

Rechtsverteidiger Kevin Mbabu wechselt zu Aufsteiger Fulham. Laut Kicker fließen dafür etwa 6,5 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen nach Wolfsburg. Für die Niedersachsen erzielte er in 82 Pflichtspielen drei Tore. Der Vertrag des Schweizer Nationalspielers wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.

Schalke Stürmer Marvin Pieringer vor Wechsel in die 2. Liga

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 lüftet seinen Kader weiter kräftig durch. Stürmer Marvin Pieringer, den die Königsblauen im Vorjahr vom SC Freiburg holten, steht nach übereinstimmenden Informationen von Sky Sport News und WAZ vor einer Ausleihe nach Paderborn. Der Zweitligist hat in seiner Offensivabteilung noch Bedarf.

Danny Blum hat einen neuen Verein gefunden

Nach drei Jahren beim VfL Bochum hatte sich Danny Blum Ende der vergangenen Saison verabschiedet, sein Vertrag war ausgelaufen. Jetzt ist klar, für welchen Verein der 31-Jährige zukünftig auflaufen wird: Blum wechselt zu APOEL Nikosia in die Hauptstadt Zyperns. Am Mittwoch gab der Verein die "grundsätzliche Einigung" mit dem Linksaußen bekannt.

Dienstag, 26. Juli

Kaiserslautern holt den ehemaligen Essener Kleinsorge

Marius Kleinsorge ist vom Fußball-Zweitligisten FC Kaiserslautern zurück zum SV Meppen gewechselt. Der 26 Jahre alte Außenbahnspieler unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie der Drittligist aus dem Emsland am Dienstag mitteilte. „Wir haben uns nie aus den Augen verloren und haben viele Gespräche geführt. Marius hat immer vollen Einsatz gezeigt und sich großartig mit dem SV Meppen identifiziert“, sagte Sportvorstand Heiner Beckmann.

In Kaiserslautern konnte Kleinsorge sich nicht durchsetzen und ging ab Winter 2022 auf Leihbasis zum damaligen Regionalligisten Rot-Weiss Essen.

Leipzigs Mukiele wechselt nach Paris

Rechtsverteidiger Nordi Mukiele spielt künftig bei Paris Saint-Germain an der Seite von Lionel Messi. Am Dienstag gab sein bisheriger Club RB Leipzig den Wechsel des Franzosen bekannt. Auch PSG bestätigte den Transfer. In der französischen Hauptstadt erhält Mukiele demnach einen Fünfjahresvertrag. Über die Ablösesumme machten beide Clubs keine Angaben. Medienberichten zufolge stehen 15 Millionen Euro im Raum. Der 24-Jährige war 2018 vom SC Montpellier für rund 16 Millionen Euro nach Leipzig gekommen.

Schalker Bozdogan wechselt zum FC Utrecht

Der FC Schalke 04 arbeitet weiter fleißig daran, teure Spieler bei anderen Klubs unter zu bringen. Bei Can Bozdogan ist das gelungen: Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum FC Utrecht. Was Sportdirektor Rouven Schröder sagt und was der Transfer bringt, steht hier.

Bild: Elvis Rexhbecaj nach einem Jahr in Bochum nun nach Augsburg

Bei den Fans VfL Bochum erfreute sich Elvis Rexhbecaj großer Beliebtheit, umso enttäuschter waren die Anhänger als der Mittelfeldspieler nach einem Jahr Leihe zurück zum VfL Wolfsburg wechselte. Nun geht es für Rexhbecaj weiter: Wie die Bild berichtet verpflichtet Liga-Konkurrent FC Augsburg den 24-Jährigen für eine Ablösesumme von 1,75 Millionen Euro - plus zusätzlicher erfolgsabhängiger Boni. Rexhbecaj soll einen Vierjahresvertrag erhalten und den verletzungsbedingten Ausfall von Leistungsträger Niklas Dorsch kompensieren.

FC Bayern bestätigt Transfer von Jung-Stürmer Tel

Der FC Bayern hat den Transfer des französischen Sturmtalents Mathys Tel perfekt gemacht. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, kommt der 17-Jährige vom französischen Erstligisten Stade Rennes. Über die Vertragsdauer machten die Münchener keine Angaben. Medienberichten zufolge soll der Teenager einen Fünfjahresvertrag unterschrieben haben.

Montag, 25. Juli

Bericht: Newcastle United an Nationalspieler Draxler interessiert

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Julian Draxler könnte einem französischen Medienbericht zufolge von Paris Saint-Germain in die englische Premier League wechseln. Newcastle United soll Interesse an dem 28 Jahre alten Mittelfeldspieler haben, wie das Portal „le10sport.com“ am Montag berichtete. Draxler soll beim französischen Meister auf der Verkaufsliste stehen. Dem Bericht zufolge hat es bereits erste Gespräche zwischen Newcastle und PSG über mögliche Konditionen eines Transfers gegeben. Auch erste Sondierungen mit der Seite des früheren Schalkers soll es gegeben haben.

Der frühere Schalke-Profi Julian Draxler könnte in diesem Sommer nach England wechseln. Foto: firo

Bereits vor einigen Monaten hatte es Berichte gegeben, dass Draxler und auch Nationalmannschaftskollege Thilo Kehrer zu einer Reihe von Profis zählen sollen, von denen sich PSG mit dem neuen Trainer Christophe Galtier vor der neuen Saison trennen will.

Zuletzt gehörte Draxler nicht zum Aufgebot der Pariser für eine Reise in der Saisonvorbereitung nach Japan. Anders als Draxler war Kehrer in dem 25-köpfigen Aufgebot aber dabei.

VfL Bochum holt Jannes Horn

Bundesligist VfL Bochum schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu. Jannes Horn (25), dessen Vertrag beim 1. FC Köln nicht verlängert wurde, wechselt zum VfL. Alle Infos und Details zur Verpflichtung des Allrounders lesen Sie hier.

Medien: Werner kann sich Rückkehr in die Bundesliga vorstellen

Timo Werner ist beim FC Chelsea zu Beginn der WM-Saison ins Grübeln geraten. „Es ist klar, dass ich mehr spielen will, und ich sollte mehr spielen, um für die WM gut in Form zu sein und eine Chance zu haben, zu spielen“, sagte der Nationalspieler auf der US-Reise der Blues und betonte: „Ich könnte überall glücklich sein.“ Auch in Leipzig, wie zwischen 2016 und 2020. Werner, berichtet die Leipziger Volkszeitung, wolle „am liebsten zurück an die Pleiße“. In Christopher Nkunku und André Silva hat RB derzeit zwei Stammstürmer im Kader. Weiterer Knackpunkt: Werners hohe Gehaltsvorstellungen, die der Bundesligist in der jetzigen Höhe nicht stemmen kann.

Timo Werner vom FC Chelsea. Foto: dpa

Barca-Chef: Kapitel von Messi bei Barcelona noch nicht vorbei

Klub-Präsident Joan Laporta hofft immer noch auf eine Rückkehr von Superstar Lionel Messi zum FC Barcelona in der Zukunft. „Ich glaube nicht, dass das Kapitel von Messi bei Barcelona vorbei ist. Und ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, dass dieses Kapitel immer noch offen ist, dass es nicht geschlossen ist“, sagte Laporta beim US-Sender ESPN. Damit könnte es ein schöneres Ende von Messi bei Barça geben als das bisherige.

Messi hatte Barcelona nach mehr als 20 Jahren im August 2021 verlassen und war zu Paris Saint-Germain gewechselt, weil sich die Katalanen eine Verlängerung seines Vertrags nicht leisten konnten. „Für Barça ist er wahrscheinlich der beste Spieler der Geschichte, der effizienteste, nur vergleichbar mit Johan Cruyff“, sagte Laporta. „Aber es musste eines Tages passieren. Wir mussten eine Entscheidung treffen.“

Der 35 Jahre alte Messi steht noch bis Ende Juni 2023 bei PSG unter Vertrag. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung „Marca“ zufolge wollen die Pariser möglichst noch ein weiteres Jahr mit dem Argentinier verlängern.

Sonntag, 24 Juli

Schalke-Sportvorstand Knäbel bestätigt: Pálsson vor Wechsel in die USA

Beim FC Schalke 04 bahnt sich der Abschied von Victor Pálsson an. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler, Leistungsträger und Vize-Kapitän in der Aufstiegssaison, steht vor einem Wechsel in die USA. Er befindet sich bereits zu Verhandlungen und Untersuchungen beim MLS-Verein Washington D.C. Pálsson Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger läuft noch ein Jahr. Sportvorstand Peter Knäbel bestätigte dies am Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung des Fußball-Bundesligisten.

„Wenn das mit Victor Pálsson und Washington auch noch klappt, dann kriegt der Kader langsam seine Konturen, die er braucht“, sagte Knäbel. Weitere Transfers seien nicht ausgeschlossen. „Dass wir noch was machen müssen, wissen wir. Aber dass wir auch noch was machen können, wissen wir auch“, sagte Knäbel.

Medien: Mukiele von Leipzig zu PSG

Fußball-Bundesligist RB Leipzig und Frankreichs Meister Paris St. Germain haben sich auf einen Transfer des französischen Nationalspielers Nordi Mukiele an die Seine geeinigt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Offenbar wird der 24 Jahre alte Abwehrspieler, der seit 2018 bei den Sachsen unter Vertrag steht, von PSG fest verpflichtet. Über die Höhe der Ablösesumme wurde zunächst nichts bekannt. In Medien war von einer Summe von zehn Millionen Euro für den Profi die Rede gewesen.

Medien: FC Bayern schlägt erneut zu

Über den Wechsel von Sturmjuwel Mathys Tel von Stade Rennes zum FC Bayern gibt es Medienberichten zufolge eine Einigung zwischen den Vereinen. Der 17-Jährige werde einen Fünfjahresvertrag bei den Münchnern unterschreiben und eine Ablösesumme von knapp 30 Millionen Euro kosten, schrieb die „L'Équipe“ am Samstagabend. Auch die „Bild“ berichtete, dass der Transfer fix sei.

Das französische Supertalent gilt als einer der vielversprechendsten Nachwuchsstürmer in Europa. Beim FC Bayern könnte Tel zunächst als Backup reifen. Zunächst planen die Münchner, den Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski mit den etablierten Kräften und einer angepassten Spielweise aufzufangen.

Samstag, 23. Juli

Thema „abgeschlossen“: VfB von Churlinov-Verbleib überzeugt

Für Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart ist ein möglicher Wechsel des nordmazedonischen Nationalspielers Darko Churlinov zum FC Schalke 04 in diesem Sommer kein Thema mehr. „Es gab eine Möglichkeit direkt zu Beginn. Aber da sage ich auch ganz klar, dass Schalke sich entschieden hat, mehrere Spieler auch für Geld zu verpflichten, und Darko eben nicht“, sagte Mislintat nach dem 5:2 des schwäbischen Fußball-Bundesligisten im Testspiel gegen den FC Valencia am Samstag. „Daher ist das Thema für mich abgeschlossen.“

Churlinov hatte vergangene Saison auf Leihbasis für Schalke gespielt und mit den Königsblauen die Meisterschaft in der 2. Liga gefeiert. Der Revierclub bemühte sich daraufhin um eine feste Verpflichtung des sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbaren 22-Jährigen. In Stuttgart, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, bauen sie in der kommenden Spielzeit aber offenbar auf Churlinov. „Er ist polyvalent und seine Energie, die er in die ganze Mannschaft und Gemeinschaft steckt, ist super“, sagte Mislintat.

Im Test gegen den spanischen Erstligisten Valencia überzeugte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Churlinov mit einem Tor und zwei Vorlagen

Schalke denkt über weiteren Transf