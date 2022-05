Transfer-Ticker: News und Gerüchte zu BVB, Schalke, VfL Bochum und RWE

Essen. Nach dem Saisonende beginnt die heiße Phase auf dem Transfermarkt. In diesem Ticker halten wir Sie bis zum 31. August auf dem Laufenden.

Es kommt Bewegung rein auf dem Transfermarkt. Erste spektakuläre Wechsel wurden bereits verkündet, weitere werden folgen, bis das Sommer-Transferfenster am 31. August schließt. In diesem Transfer-Ticker werden wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen, aber auch über Gerüchte auf dem Laufenden halten. Der Fokus wird auf den Reviervereinen Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen liegen.

Transfermarkt: Viel Bewegung beim BVB und VfL Bochum

Der BVB hat nicht nur den Trainer gewechselt, sondern auch auf dem Transfermarkt bereits ordentlich zugeschlagen. In Niklas Süle vom FC Bayern München und Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg kommen zwei deutsche Nationalverteidiger nach Dortmund. Auch der bisherige Kölner Mittelfeldspieler Salih Özcan steht für defensive Stabilität und könnte dem BVB als Sechser guttun. Für die Offensive kommt Karim Adeyemi von RB Salzburg. Gesucht wird noch ein Mittelstürmer, der Erling Haaland nach dessen Wechsel zu Manchester City ersetzen soll.

Viel Bewegung ist auch beim VfL Bochum zu erwarten. , zudem droht der Wechsel von Sebastian Polter zu Eintracht Frankfurt. Auch über die Zukunft von Armel Bella-Kotchap wird diskutiert.

Auf Schalke ist es bisher noch ruhig geblieben. Zunächst müssen die Königsblauen nach der Bundesliga-Rückkehr einen neuen Trainer finden. Als externe Zugänge stehen bisher die beiden Innenverteidiger Leo Greiml (20, Rapid Wien) und Ibrahima Cissé (KAA Gent) fest. Klärungsbedarf gibt es vor allem bei den neun Leihspielern, die im Sommer zurückkehren.

So wie Schalke muss sich Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen erst um einen neuen Trainer kümmern. In Stürmer Ron Berlinski (SC Verl) wurde bis dato ein neuer Spieler für die neue Saison verpflichtet. Ein dickes Fragezeichen steht noch hinter dem Verbleib von Angreifer "Isi" Young.

Schalke hofft auf den Verbleib von Ko Itakura - Ein Kommentar

Schalke 04 kann seinen Abwehrchef Ko Itakura für 5,5 Millionen Euro fest von Manchester City verpflichten. Sollte Schalke zuschlagen? Lesen Sie hier unseren Kommentar zu dem Schalke-Thema.

FC Augsburg verpflichtet Maier fest von Hertha BSC - Vertrag bis 2025

Der FC Augsburg hat Mittelfeldspieler Arne Maier von Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC langfristig verpflichtet. Der bislang von den Berlinern nur ausgeliehene 23-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2025. Wie der Bundesligist aus der Fuggerstadt am Dienstag mitteilte, enthält die Vereinbarung eine Option auf eine weitere Saison. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Kovac und Breitenreiter zurück - Viel Action auf dem Trainermarkt

Die nächsten Posten sind vergeben: Am Dienstag stellen zwei Bundesligisten neue Cheftrainer vor. Niko Kovac heuert beim VfL Wolfsburg an, der Ex-Schalker André Breitenreiter bekommt eine neue Chance in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim.

FC Bayern München verpflichtet Ajax-Verteidiger Mazraoui

Der Wechsel von Außenverteidiger Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam zum deutschen Fußball-Meister FC Bayern München ist perfekt. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterschreibt der 24 Jahre alte marokkanische Nationalspieler in München bis 2026. Er kostet keine Ablöse, weil sein Vertrag in den Niederlanden in diesem Sommer ausläuft.

Torwart Lotka noch unsicher über Zukunft in Berlin oder Dortmund

Marcel Lotka rechnet nicht mit einer schnellen Entscheidung über seine Zukunft bei Hertha BSC. Der 20 Jahre alte Torwart hatte noch vor seinem Aufstieg von der Nummer fünf zur Nummer eins der Berliner im März seinen Wechsel zum Reserve-Team von Borussia Dortmund verkündet. Nach seinen guten Leistungen für die Hertha in der Fußball-Bundesliga pocht sein aktueller Arbeitgeber aber auf einen Verbleib des polnischen Junioren-Nationaltorwarts. Auch Lotka selbst scheint nicht abgeneigt, in Berlin zu bleiben.

VfL Bochum: Locadia könnte bei Polter-Abschied bleiben

Dem VfL Bochum droht der Verlust von Sebastian Polter. Der Stürmer steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt.

Rot-Weiss Essen: Torwart verlängert, Warten auf Young

Aufsteiger RWE hat den Vertrag mit Torwart Raphael Koczor wie erwartet verlängert.

