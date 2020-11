Treffen mit Löw im kleinen Kreis vor DFB-Präsidiumssitzung?

Frankfurt/Main. Laut der Bild soll es vor der großen Runde beim DFB eine Aussprache mit Präsident Fritz Keller, Vize Peter Peters und Bundestrainer Löw geben.

Noch bevor sich die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes am 4. Dezember über die Zukunft des Bundestrainers berät, soll es laut der "Bild" ein Treffen mit Joachim Löw in kleinerer Runde geben. An dem Gespräch sollen nach Informationen der Tageszeitung DFB-Präsident Fritz Keller (63) und der 1. Vizepräsident Peter Peters (58) teilnehmen.

Am 4. Dezember ist zunächst eine Analyse des jüngsten 0:6 in Spanien und der «Gesamtentwicklung der Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren» durch DFB-Direktor Oliver Bierhoff geplant. Der umstrittene Löw (60) solle Zeit für eine grundlegende Aufarbeitung der Lage bekommen. "Sportlich, um die Ursachen der deutlichen Niederlage von Sevilla zu analysieren. Und persönlich, um die eigene große Enttäuschung zu verarbeiten", hatte der DFB am Montag mitgeteilt. Erst nach dieser Präsidiumssitzung werde der Verband "zum gegebenen Zeitpunkt über Ergebnisse der Beratungen und nächste Schritte informieren". (dpa)