Trotz Corona-Krise: SG Wattenscheid stellt neuen Trainer vor

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid trotzt der den Fußball lähmenden Corona-Krise: Der künftige Oberligist stellte Christian Britscho als neuen Trainer vor.

In der kommenden Spielzeit wird Christian Britscho das Amt des Cheftrainers bei der SG Wattenscheid übernehmen. Das gab der Traditionsklub, der sich im vergangenen Herbst vom Spielbetrieb in der Regionalliga West zurückgezogen hatte, am Samstagmorgen bekannt. RevierSport hatte bereits Anfang Januar exklusiv über das bevorstehende Engagement des 50-Jährigen berichtet.

Co-Trainer Janczak folgt Britscho nach Wattenscheid

Derzeit trainiert Christian Britscho den Westfalen-Oberligisten Rot Weiss Ahlen. Von dort wird er seinen Co-Trainer Timo Janczak mit an die Lohrheide bringen. „Wir haben mit Christian einen Trainer gefunden, der zu einhundert Prozent in das von uns definierte Anforderungsprofil passt. Er hat viele Jahre in einem Nachwuchsleistungszentrum tolle Arbeit geleistet und in den vergangenen anderthalb Jahren 73 Punkte mit Ahlen in der Oberliga Westfalen geholt“, sagte Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo in einer Vereinsmitteilung. „Er kennt die Liga, hat jahrelang immer wieder bewiesen, wie man eine junge Mannschaft entwickelt und an allen Wirkungsstätten im positiven Sinne seine Spuren hinterlassen.“

Bald-Coach Britscho: "Jetzt liegt es an uns, die Zukunft zu gestalten"

Britscho bezeichnete die SGW als „großartigen Verein mit einer sehr bewegten Geschichte.“ Der neue Coach betonte: „Jetzt liegt es an uns, die Zukunft zu gestalten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, quasi direkt vor meiner Haustüre. Ich hoffe auf die Unterstützung der Fans, Mitglieder und Sponsoren, wenn wir den sportlichen Neuanfang mit einer jungen und entwicklungsfähigen Mannschaft angehen.“ Gegenüber RevierSport hatte Britscho, der zuvor außerdem als Jugendtrainer beim VfL Bochum und beim Regionalligisten Wuppertaler SV an der Seitenlinie stand, seinen bevorstehenden Wechsel Anfang des Jahres noch dementiert.