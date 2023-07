Trotz Verletzung: Keita reist mit ins Werder-Trainingslager

Trotz einer Verletzung reist der Neuzugang vom FC Liverpool mit in das Trainingslager von Werder Bremen.

Bremen Neuzugang Naby Keita ist am Mittwoch trotz seiner Adduktoren-Verletzung mit in das elftägige Trainingslager von Werder Bremen in Österreich gereist.

Neuzugang Naby Keita ist am Mittwoch trotz seiner Adduktoren-Verletzung mit in das elftägige Trainingslager von Werder Bremen in Österreich gereist.

Bis zum 29. Juli wird sich der Fußball-Bundesligist im Zillertal mit insgesamt 29 Spielern auf die neue Saison vorbereiten. Für den ehemaligen Liverpool-Profi Keita gilt: „Wir haben dort für seine Reha optimale Bedingungen. Zudem kann er sich dort weiter ins Team integrieren“, sagte Trainer Ole Werner.

Der 28 Jahre alte Keita hatte sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen den VfB Oldenburg eine muskuläre Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Die Bremer gehen davon aus, dass ihr prominentester Neuzugang bis zum ersten Bundesliga-Spiel am 18. August gegen den FC Bayern München nicht rechtzeitig fit wird.