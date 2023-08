Tuchel optimistisch? Keine Aufklärung nach Kane-Gipfel

Singapur Vor dem letzten Test der Bayern auf der Asienreise gegen Liverpool wird Thomas Tuchel zu Harry Kane gefragt. Der Trainer sagt - nichts. In Transferdingen wollen sich die Münchner nicht hetzen lassen.

Trainer Thomas Tuchel hat sich nach den neuen, direkten Gesprächen auf Chefebene zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur über Wunschstürmer Harry Kane bedeckt gehalten.

Tuchel lächelte in Singapur, als er gleich zum Start der Pressekonferenz zum letzten Testspiel auf der Asienreise am Mittwoch gegen den FC Liverpool gefragt wurde, wie optimistisch er sei, dass der englische Topstürmer bald ein Bayern-Spieler sein werde. „Vielleicht wechseln wir gleich zur nächsten Frage“, sagte Tuchel und schloss an: „Ich werde die Frage nicht beantworten, wie Sie sich vorstellen können.“

Tuchel: „Wir haben klare Entscheidungen“

Ob nach dem von zahlreichen Medien vermeldeten Kurztrip von Bayerns Vorstandchef Jan-Christian Dreesen und des Technischen Direktors Marco Neppe nach England für ein Treffen mit Tottenham-Boss Daniel Levy Bewegung in den Poker um Kane gekommen ist, blieb damit am Tag danach weiter unklar. Tuchel sprach später aber die grundsätzliche Bayern-Taktik in den laufenden Transferbemühungen an. „Wir haben klare Entscheidungen“, sagte er zu den Abstimmungen in der internen Taskforce, der auch die einflussreichen Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge angehören. Man werde sich nicht „hetzen lassen“ und nicht von Zeitdruck oder Alternativen leiten lassen: „Wir wissen, welche Spieler wir wollen.“

Auch Abgänge werden in München bis zum Ende der Transferperiode am 1. September noch erwartet. Torwart Yann Sommer etwa zieht es zu Inter Mailand, weil der Schweizer Nationaltorhüter in der anstehenden EM-Saison nicht zur Nummer zwei hinter Manuel Neuer zurückgestuft werden möchte. Die Bayern suchen auf dem Markt nach einem Nachfolger für den 34 Jahre alten Sommer, der noch bis 2025 unter Vertrag steht. „Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass wir mit Yann die Saison bestreiten“, sagte Tuchel.

Der Comeback-Zeitpunkt des 37-jährigen Neuer im Bayern-Tor ist auch fast acht Monate nach einem Beinbruch nicht klar absehbar. Der Kapitän fehlt auch auf der Asienreise. Sommer wird damit am Mittwoch (13.30 Uhr MESZ/RTL/Sky/DAZN) gegen Liverpool wieder im Tor stehen. Direkt nach dem Testspiel fliegen die Bayern zurück nach München.