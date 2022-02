Überfall auf die Ukraine: Der Sport muss Härte zeigen

Essen. Der Sport setzt Zeichen, sogar die Fifa droht mit einem Ausschluss Russlands. Das ist richtig, denn es geht um Glaubwürdigkeit. Ein Kommentar.

Der Sport bewegt sich, auch über den aktiven Wettbewerb hinaus. Dort, wo er sich hilflos fühlt, setzt er immerhin klare Zeichen. Dort, wo er glaubt, sich einmischen zu können, stellt er Forderungen. Und dort, wo nicht nur Symbolik wichtig ist, fallen auch schon erste große Entscheidungen. Das russische Regime wird mit Konsequenzen konfrontiert, die den Kriegstreiber Wladimir Putin zwar nicht beeinflussen, aber zumindest ärgern dürften.

Die Fifa reagiert eindeutig

Auch im Sport gerät Russland in die Isolation. Kein Champions-League-Finale in St. Petersburg, kein Formel-1-Rennen in Sotschi – das war erst der Anfang. Die Fußballverbände Polens, Schwedens und Tschechiens hatten angekündigt, in den Play-offs zur WM in Katar nicht gegen Russland antreten zu wollen, und der sonst stets auf Neutralität pochende Weltverband Fifa reagierte unter Druck eindeutig: Russland muss einen kompletten Ausschluss befürchten.

Es geht um Glaubwürdigkeit

Natürlich treffen solche Boykotte auch unschuldige russische Sportlerinnen und Sportler. Dennoch muss der Sport in diesen Zeiten Härte zeigen. Es geht auch um einen Rest an Glaubwürdigkeit.

Deshalb versucht auch der FC Schalke 04, sich von dem langjährigen Hauptsponsor Gazprom zu trennen. Ein Vorgang, der nicht im Handstreich zu erledigen wäre, ohne die eigene Existenz zu gefährden. Aber der Prozess ist bereits eingeleitet. Erstes Signal der Abnabelung war der Zweitliga-Auftritt in Karlsruhe in nur mit dem Vereinsnamen beschrifteten Trikots.

Ein bemerkenswerter Vorstoß

Bemerkenswert, dass Hans-Joachim Watzke, der Chef von Borussia Dortmund, in seiner neuen Rolle als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Fußball-Liga die Haltung der Schalker würdigt und mögliche Unterstützung durch die anderen Klubs in Aussicht stellt. Reflexartig gibt es darauf auch Kritik: Schalke habe jahrelang von Gazprom profitiert, dieser Verein verdiene keine Hilfe. Nun ja, man kann das so rigoros sehen. Man kann aber auch differenzieren und die ehrlichen Bemühungen einer neuen Klubführung anerkennen, dieses Erbe loszuwerden, das auch der verzweifelt um Freisprechung ringende DFB-Präsidentschaftskandidat Peter Peters mitzuverantworten hat. Hans-Joachim Watzke beweist dabei ein feines Gespür: Solidarität hat im Ruhrgebiet eine lange Tradition.