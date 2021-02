Uerdingen: Ponomarev lästert über Fitnesszustand von Kevin Großkreutz

Uerdingen. Noch-KFC-Boss Mikhail Ponomarev weist in einem Interview jegliche Verantwortung für die Lage des Drittligisten von sich und verteilt Seitenhiebe.

Mikhail Ponomarev ist sich bezüglich der chaotischen Situation beim KFC Uerdingen keiner Schuld bewusst. Das betonte der bisherige Investor und Vereinsboss des Drittligisten in einem Interview mit der Sport Bild. "Egal was ich mache, ich werde dafür kritisiert. Das war von Anfang an so. Ich hätte Cristiano Ronaldo verpflichten können, es wäre auch falsch gewesen. Ich bin immer für Kompromisse zu haben, aber viele Personen hatten daran überhaupt kein Interesse. Sie haben immer nur Druck auf mich ausgeübt, aber das funktioniert bei mir nicht", sagte der 47-Jährige.

Schwierige Investorensuche beim KFC

Seit rund zwei Monaten ist klar, dass der Russe sein Amt bei den Krefeldern aufgibt und neue Investoren für den Verein sucht. Der Entschluss dazu sei bereits im vergangenen Juli gefallen. Doch die Suche gestaltet sich als schwierig, fortgeschrittene Gespräche mit einem potentiellen Investor im Dezember scheiterten letztlich. Zuletzt meldete der KFC eine Insolvenz in Eigenverwaltung an, um der Gefahr des Vorwurfs der Insolvenzverschleppung zu entgehen. Am Dienstag war bekannt geworden, dass das Amtsgericht nun einen Insolvenzverwalter eingesetzt hat. "Der Klub braucht dringend einen Investor und Geld, damit er gerettet wird. Ich verkaufe meine Anteile am Verein auch für einen Euro", machte Ponomarev deutlich.

Ponomarev: "Ich habe dann kein anderes Instrument mehr als das Gericht."

Auch mit Blick auf die immer wiederkehrenden Probleme bei den Gehaltszahlungen reagierte Ponomarev mit Unverständnis: "Wir leben in turbulenten Zeiten. Wir haben dem Mannschaftsrat unsere Situation ganz klar mitgeteilt, dass es schwierig ist und es zu Verzögerungen kommen kann. Am Ende habe ich die Zahlungen immer beglichen." Dennoch landete der KFC in der Vergangenheit regelmäßig mit ehemaligen Spielern vor Gericht. "Wir haben immer versucht, eine Lösung zu finden. Sie müssen verstehen: Die Spieler haben von meinem Geld gelebt, haben mich aber immer nur beschuldigt. Es gab auch bei den Spielern nie ein Entgegenkommen, obwohl wir ihnen entgegengekommen sind. Ich habe dann kein anderes Instrument mehr als das Gericht", rechtfertigte sich Ponomarev.

Großes mediales Interesse fand insbesondere der Rechtsstreit mit Kevin Großkreutz, der Ende des vergangenen Jahres rund 450.000 Euro vom Krefelder Arbeitsgericht zugesprochen bekam, nachdem Verein und Spieler sich im Herbst auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatten. Laut Ponomarev hätte der Verein seine Gründe gehabt, den Weltmeister von 2014 nicht mehr zu bezahlen: "Alle Trainer von uns sagten mir, dass Großkreutz sich intern völlig danebenverhalten würde. Aber das Hauptproblem war: Er wollte gar kein Fußball mehr spielen. Allein sein Fitness-Zustand - der war gerade mal ein bisschen besser als meiner."