Umfrage: Mehrheit glaubt an EM-Sieg der Frauen

Watford. Laut einer repräsentativen Umfrage sehen 58 Prozent der Deutschen am Ende des Finales bei der EM der Frauen die Nationalmannschaft als Sieger.

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen glaubt an einen Sieg der deutschen Fußballerinnen im EM-Endspiel. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Instituts YouGov unter 2931 Personen ab 18 Jahren. Wie YouGov am Freitag mitteilte, rechnen 58 Prozent der Befragten mit einem Erfolg der DFB-Frauen am Sonntag (18 Uhr MESZ/ARD und DAZN) im Finale gegen England im Wembley-Stadion in London. Elf Prozent sehen die Gastgeberinnen als Titelfavoritinnen, 31 Prozent machten keine Angaben. Deutschlands Frauen können am Sonntag ihren neunten EM-Titel gewinnen.

Dank der erfolgreichen Auftritte des deutschen Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist das Interesse an der Frauen-EM im Laufe des Turniers allmählich gestiegen. So wollen 48 Prozent das Finale laut YouGov verfolgen. Zum Halbfinale am Mittwoch gegen Frankreich (2:1) lag die Quote bei 40 Prozent, zum Viertelfinale gegen Österreich (2:0) bei 36 Prozent. (dpa)

