VfL Bochum 1:1! VfL Bochum baut nach der Halbzeit in Paderborn ab

Paderborn. Der VfL Bochum bleibt in der Winter-Vorbereitung ohne Sieg. Beim Zweitligisten SC Paderborn reichte es am Freitag nur zu einem 1:1 (1:1).

Es waren keine einfachen Bedingungen für die Profifußballer des SC Paderborn und des VfL Bochum. Auf einem gefrorenen Acker in Paderborn testeten beide Teams am Freitag ab 13 Uhr in einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Form. Der Ball sprang fast bei jedem Pass. Holprig war allerdings auch das Spiel des VfL Bochum. Gegen den Zweitligisten aus Ostwestfalen reichte es für den VfL nur zu einem 1:1 (1:1). Vor allem nach der Pause konnte der Bundesligist nicht überzeugen.

VfL Bochum: Nur Philipp Hofmann trifft in Paderborn

Den besseren Start erwischte Gastgeber Paderborn. Schon nach drei Minuten traf Robert Leipertz für die Hausherren. Der VfL Bochum übernahm nach rund zehn Minuten aber das Kommando und kam zu mehreren Torchancen. Eine davon nutzte Stürmer Philipp Hofmann in der 31. Minute. Der Angreifer traf per Kopf nach einer Flanke von Kapitän Anthony Losilla.

Bis zur Pause blieb der VfL Bochum spielbestimmend, traf aber nicht mehr. Nach einigen Wechseln zur Halbzeit änderte sich dann das Bild. Der Bundesligist konnte in der Offensive keine Akzente mehr setzen, Paderborn kam hingegen zu einigen Möglichkeiten, verpasste es aber, den Siegtreffer zu erzielen. So blieb es bei einem letztlich leistungsgerechten 1:1-Remis. Nach den Tests gegen PEC Zwolle (1:3) und den Karlsruher SC (1:2) ein weiteres Spiel ohne Sieg für den VfL.

So spielte der VfL Bochum in der ersten Halbzeit gegen den SC Paderborn:

Riemann - Oermann, Lampropoulos, Janko, Horn - Losilla, Osterhage - Holtmann, Förster, Antwi-Adjej - Hofmann.

2. Halbzeit: Riemann - Janko (70. Bonga), Masovic, Horn, Soares - Losilla (70. Pannewig), Stöger - Zoller, Förster (70. Mousset), Osei-Tutu - Ganvoula.

Zunächst auf der Bank saßen: Esser, Soares, Masovic, Stöger, Zoller, Osei-Tutu, Bonga, Ganvoula, Mousset, Pannewig.

